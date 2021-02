Nacho Álvarez: "Cuando me fui de Sarandí lloraba, me decía '¿qué hiciste?'"?

"¿Cómo están señoras y señores? Buenos días. Esto quería ver. El cartel que dice 'aire'. Y así, en el aire en todo sentido me siento. Yo me fui de la radio sin aviso, sin despedirme, y les pido disculpas por eso. Un viernes 10 de julio. Todos saben lo que pasó y la idea no es revolver pero sí reconectarse desde ahí".

Con esas palabras, sin cortina musical previa ni sonido de fondo, el periodista Ignacio Álvarez dio inicio este lunes a su nuevo programa de radio, La pecera, por Azul FM, después de haber renunciado a radio Sarandí a mitad de año, por diferencias económicas con la dirección de la emisora. Después de meses de negociaciones el periodista comenzó este lunes un nuevo camino en la radio que ahora está bajo el gerenciamiento del grupo Magnolio, y en la que compartirá grilla con Orlando Petinatti y su Malos Pensamientos, y otros programas como Primera mañana, con la conducción de Raúl Ponce de León y Juanchi Hounie, que se retransmite de radio El Espectador. View this post on Instagram A post shared by Azul FM 101.9 (@azulfmuy) "En la mañana del lunes 13 de julio pude dormir muy poco, 5:30 de la mañana estaba despierto en el sillón de mi casa solo, mirando para afuera. Miraba el mar y decía '¿qué hiciste?, en el peor momento de la historia del país, con la economía hundida, te diste el lujo de dejar un laburo de 20 años, posicionado como el programa periodístico más escuchado, ganando muy buena plata, a pesar de los recortes que gustosamente accedí a hacerme, y ¿cómo vas a decir 'me voy' sin tener nada, sin hacer ningún tanteo? Se te fue la moto', me decía. Y lloraba, lloraba de angustia. Pero también tenía otra vocecita que me decía 'loco, todo es por algo'", dijo el conductor. Y continuó con lo que fue su año a nivel personal. "Fue un año muy movilizante. Me había separado, después de 20 años", al igual que su programa, contó y consideró que las cosas no suceden por casualidad y envió un beso a Natalia, su exesposa, "que estuvo desde el primer programa desde el año 2000 con su libretita anotando, cada defecto, cada observación, cada cosita, y ahora sigue estando también". Y continuó con lo que fue su año a nivel personal. "Fue un año muy. Me había separado, después de 20 años", al igual que su programa, contó y consideró que las cosas no suceden por casualidad y envió un beso a Natalia, su exesposa, "que estuvo desde el primer programa desde el año 2000 con su libretita anotando, cada defecto, cada observación, cada cosita, ytambién". Álvarez contó que mientras reflexionaba se sentía "entre el abismo y la gloria". Había cambiado el formato del periodístico que conduce en canal 4, Santo y seña, porque quería "conectar" consigo mismo, dijo que lloró mucho ese año y que lo seguirá haciendo este. "Me estoy conteniendo", aseguró. Entonces relató que esa mañana en la que se preguntaba si había hecho lo correcto sonó el teléfono y era un ofrecimiento para hacer radio, y luego otra llamada para almorzar con "el señor Magnolio", dijo, en referencia a autoridades del grupo. Y contó que también comenzó a recibir infinidad de mensajes de los oyentes, amigos y colegas. "Nada como morirse para recibir tanto amor", reflexionó. Agradeció las muestras de cariño, dijo que esta vuelta al aire se trata de "un reencuentro" y dio paso a la versión de Volver de Andrés Calamaro, y luego presentó a todo equipo: Christian Font, Mauro Béttega, Darío Kneuhbuhler, Axel Fuchs y Marcel Keoroglian, entre otros.