Nadal renunció a participar en Wimbledon y en Tokio 2020; a Cuevas no lo acerca a los JJOO

Rafael Nadal no competirá en Wimbledon y en los Juegos de Tokio tras "haber escuchado" a su cuerpo, señaló la leyenda del tenis español este jueves en un comunicado.

"Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos", señaló el jugador de 35 años en las redes sociales.

El número tres del mundo asegura que "es una decisión que nunca resulta fácil de tomar", pero que lo hace con el fin de preservarse físicamente y poder seguir compitiendo más tiempo.

"Tras haber escuchado a mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando", aseguró el tenista mallorquín.

Nadal ya había insinuado la posibilidad de no disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en mayo en Roma: "no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé".

"En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, todos saben lo importantes que son para mí. Veremos en un par de meses...", afirmaba entonces.

"Los Juegos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista", aseguró Nadal en su mensaje.

"Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y además ser el abanderado de mi país", recordó.

Pero, con 35 años, "en estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos", concluyó.

¿Le cambia algo a Cuevas en su aspiración de llegar a los JJOO?

La renuncia de Nadal a los Juegos Olímpicos genera un cupo para quienes están en lista de espera para ingresar a Tokio 2020, entre los que se encuentra Pablo Cuevas.

AFP

Pablo Cuevas

Sin embargo, la renuncia de Nadal no cambia el lugar en el que espera el uruguayo, por la situación de los tenistas españoles, porque el cupo de Nadal será cubierto por uno de los cuatro españoles que Cuevas tiene por delante en el ranking.

Cuevas subió este lunes siete posiciones en el ranking ATP tras ganar el challenger de Lyon. Pasó del puesto 92 al 85. Sin embargo, el ranking ATP otorga 56 plazas para Tokio donde competirán 64 tenistas.