Natalia Oreiro sorprendió en los premios Platino y besó a Carlos Baute: "Esto no estaba ensayado"

Este domingo se realizó la octava edición de los Premios Platino en Madrid, que reconocen lo mejor del cine y las series televisivas de Iberoamérica. Pero uno de los momentos más comentados de la noche no tuvo que ver especialmente con la producción audiovisual, sino con la actuación de la uruguaya Natalia Oreiro.

Durante la premiación la actriz y cantante subió al escenario para cantar junto al venezolano Carlos Baute Quizás, quizás, quizás, el clásico del cubano Osvaldo Ferrés. Al final de la presentación la uruguaya se acercó a Baute y, tomándolo de la nuca, le dio un apasionado beso en la boca.

"Esto no estaba ensayado", comentó el cantante luego de la presentación. "Lo de la nariz roja, ¿no?", le respondió Oreiro entre risas a lo que el venezolano respondió: "Me ha gustado, me ha gustado".

La uruguaya lució un vestido rojo diseñado por la argentina María Gorof y él con un clásico smoking de saco blanco y pantalón negro.

"Buenas noches, gracias por existir a los Premios Platino, debieron haber existido hace muchos más años", agregó el cantante con el labial rojo de la uruguaya todavía en el rostro. "¡Viva el cine y la televisión!", se despidió Oreiro antes de bajar del escenario.

Los premios

La película colombiana El olvido que seremos, la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad Faciolince, fue la gran ganadora este domingo en los Premios Platino, mientras la serie Patria se impuso en los apartados de televisión.

Dirigida por el realizador español Fernando Trueba, la cinta colombiana obtuvo cinco de los once premios a los que aspiraba, entre ellos el de mejor película, mejor dirección y mejor guión, galardón que recayó en el hermano del director, David Trueba. "Esta película no estaría aquí si Héctor Abad no hubiera escrito este libro maravilloso", dijo Fernando Trueba durante la gala realizada en el palacio de congresos IFEMA en Madrid.

La película y el libro cuentan la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez, padre del escritor, ahondando a la vez en la violencia política en Colombia en los años 70 y 80.

Por su interpretación de Héctor Abad Gómez, recibió el Platino a la mejor actuación masculina el actor español Javier Cámara. "Hay actores increíbles en Colombia pero Héctor Abad decidió que me parecía a su papá. Es una locura que dije que sí" al personaje, señaló Cámara.

En esta edición de los Premios Platino la española Candela Peña se llevó el premio a la mejor actuación femenina por su papel en La boda de Rosa. En los apartados técnicos arrasó la guatemalteca La Llorona, una reinterpretación moderna de la temible criatura del folclore latinoamericano de Jayro Bustamante, merecedora de los galardones a mejor fotografía, montaje y sonido.

En los premios de televisión, tuvo una gran noche la serie Patria, sobre las repercusiones en la sociedad vasca de la violencia de la banda separatista armada ETA. La producción, que ganó el premio a mejor teleserie del año, mejor creación de televisión y mejores actriz principal y de reparto, está inspirada en el libro homónimo del escritor Fernando Aramburu.

"Ya era hora de poder contar y hablar de estos temas que tanto dolor nos provocan. Las heridas aún están abiertas, van a ir cicatrizando y espero que esta serie y otras películas ayuden a la convivencia en mi tierra", el País Vasco, dijo Aitor Gabilondo, productor ejecutivo y guionista de la serie.

El galardón de honor recayó en la estrella mexicana Diego Luna, una "figura clave de la cultura iberoamericana por su importancia en Hollywood y el cine comercial", señaló la organización. "Tenemos que lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten (...) Nadie mejor que nosotros para hablar de nuestro contexto. Adueñémonos de esa narrativa y, por favor, no emulemos lo que otras industrias y mercados ha hecho, inventemos la nuestra, confiemos en nuestro talento", señaló Luna.

La ceremonia de los Premios Platino volvió a ser presencial, luego de que en 2020 se anunciaran los galardones por YouTube debido a la pandemia del covid-19.

Fue conducida por la actriz colombo-española Juana Acosta y el intérprete mexicano Luis Gerardo Méndez, y contó con las actuaciones de varios músicos además de Oreiro y Baute, como la californiana Becky G y el puertorriqueño Pedro Capó.

*Con información de AFP