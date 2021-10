Nathy Pelusso y C. Tangana lanzaron una nueva canción y desataron una polémica en la Iglesia española

Nathy Peluso y C. Tangana, dos de los músicos más populares del momento en la escena hispana, se juntaron e hicieron explotar las redes sociales tras la publicación del videoclip de su último tema: Ateo.

"Yo era ateo pero ahora creo porque un milagro como tu ha tenido que bajar del cielo", cantan juntos en el estribillo de la canción que podría sorprender por el estilo: los artistas urbanos eligieron una bachata para su primera colaboración. Pero más que por el ritmo o el baile de los artistas durante el video, lo que encendió la polémica fue el lugar donde eligieron grabarlo: la catedral primada de Toledo.

En el video, dirigido por el mismo C. Tangana (Antón Álvarez), los artistas bailan bachata en la iglesia durante casi cuatro minutos, mientras los religiosos los miran entre las columnas.

En varias oportunidades Tangana tira del pelo de Peluso y esa es precisamente la portada de promoción de la canción en las plataformas de música. Una escena que usaron para alimentar la expectativa en los videos promocionales de la canción, donde se parodia un show televisivo donde hablan de "imágenes polémicas", y a la tendencia de los streamers de reaccionar en las redes sociales a los videos musicales.

El tirón, se inspira en una de las pinturas murales de la Sala Capitular. Según publicó en Twitter la analista Cristina Torreblanca, en la escena del mural una mujer es retenida del pelo por un demonio para impedir su salvación en el Juicio Final.

La portada de ‘Ateo’ de @c_tangana y @NathyPeluso toma de inspiración directa una de las pinturas murales de la Sala Capitular en la Catedral de Toledo.



En ella, una mujer es retenida por un demonio para impedir su salvación en el Juicio Final. pic.twitter.com/ChsLQJi1Lv — Cristina Torreblanca 📚 (@helarte14) October 8, 2021

Durante el videoclip se ve a la argentina desnuda, pixelada, levantando la cabeza del madrileño en su mano izquierda. Una referencia a la estatua Medusa, que homenajea al movimiento #MeToo frente a los tribunales de Nueva York, del argentino Luciano Garbati, que invirtió el clásico mito griego y la representa como vencedora sobre su asesino Perseo. O a una Salomé con la cabeza de San Juan Bautista en las manos después de bailar.

C Tangana fue protagonista de otra polémica en redes sociales en agosto, cuando lanzó “Yate”, pero los cuestionamientos no fueron a la canción sino a la foto que decidió utilizar para promocionarla en su cuenta de Instagram. El cantante de Demasiadas mujeres subió una foto rodeado de mujeres en bikini en un yate. “No me va a matar una vieja herida. Dejales que hablen mal, se mueran de envidia”, dice ahora.

Entre el "amor humano" y las disculpas a los fieles

La reacción de la comunidad cristiana de España no tardó en llegar. La Archidiócesis de Toledo publicó un comunicado de prensa pocas horas después del estreno "ante las reacciones provocadas por la publicación de un video que contiene algunas secuencias grabadas en la catedral primada". El sacerdote de la catedral, Juan Miguel Ferrer, explicó en la publicación que el videoclip "presenta la historia de una conversión mediante el amor humano" y considera "precisa" la letra del estribillo de la canción.

"Es cierto que el video utiliza un lenguaje visual provocador, pero no afecta a la fe. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados", añadió Ferrer y lamentó que a algunas personas "les pueda producir desagrado". "La finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la Iglesia", indicó. El sacerdote además señaló que la catedral procuró "mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la Iglesia".

Sin embargo, tres horas después, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, lamentó la grabación del video musical en el interior de la catedral y se comprometió "a revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante". Sostuvo que el Arzobispado elaborará "inmediatamente" un "protocolo para la grabación de imágenes de difusión pública en cualquier templo de la Archidiócesis".

El arzobispo, que aseguró que "desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final", y mediante el comunicado se disculpó "humilde y sinceramente a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes, que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado".