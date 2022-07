"Necesita ayuda": el mensaje de Luis Alberto Carballo al entorno de Humberto de Vargas

El caso de Humberto de Vargas no ha dejado indiferente a nadie en el mundo de la televisión uruguaya.

El comunicador fue detenido en la madrugada del lunes por la Policía por manejar alcoholizado y por desacato, ya que intentó fugarse y escupió a los efectivos cuando intentaban detenerlo. De Vargas también invitó a pelear a los agentes y nombró al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como una influencia que podría llegar a utilizar como represalia al accionar de los agentes.

En ese sentido, varias voces de los medios se han expresado sobre el caso, entre ellos el conductor de Algo Contigo, Luis Alberto Carballo, que en ese programa que encabeza en Canal 4 dijo que De Vargas "necesita ayuda".

"Como amigo de Humberto, más allá de las causas por las que él no está pasando por un buen momento, creo que necesita ayuda. No tengo ningún problema en decirlo. Capaz él se enoja conmigo, pero necesita la ayuda de sus amigos de verdad, que sé que tiene. A veces, estando en ese momento no te das cuenta, pero es una persona que necesita ayuda, en el sentido de charlar, bajar un poco a tierra, acomodar los estantes, como dicen los psicólogos", dijo Carballo.

"Primero que nada, por suerte no pasó nada que tengamos que lamentar, tanto por la salud de él como la de terceros, ya que iba en su auto a una velocidad y una graduación alcohólica importante. Que cumpla con lo que el juez diga que tenga que cumplir y además está bueno que a veces te pasen algunas cosas que te sacudan, no digo golpes tan grandes, pero que te hagan dar cuenta de que tenés que parar un poco la pelota", terminó.