“¡Negra! ¡Negra!”, el grito racista en pleno Centro de Montevideo mientras la amenazaban con un fierro

Era la tardecita del pasado jueves. Yisel, una mujer afro, había quedado en encontrarse con una clienta a quien le tenía que entregar una ropa en la esquina de 18 de Julio y Río Branco, en pleno Centro de Montevideo. Mientras esperaba, un hombre con acento alemán le empezó a gritar: “¡Negra, negra!”, y luego le quiso pegar con un fierro.

“Al principio no entendí lo que estaba pasando, era imposible que un señor me estuviese insultado en 18 de Julio a la vista de tanta gente que circulaba por allí”, cuenta Yisel a El Observador, mientras se recupera en su casa del shock traumático que le dejó la escena. “Pero en un momento miré al hombre, vi que me señalaba y no paraba de gritarme “negra”, con cara de odio, a la vez que lanzaba frases que sonaban a alemán”.

Yisel cruzó la principal avenida de la capital uruguaya, se escabulló entre los transeúntes, y cuando creyó haber perdido de vista al agresor, llamó a su clienta para narrarle lo sucedido. Como el hombre había desaparecido —al menos eso creía la víctima— regresó a la esquina del encuentro para entregarle el paquete a la clienta.

Pero el hombre reapareció con más furia y un fierro en la mano que, imagina Yisel, lo habría conseguido en alguna volqueta de la zona. “Vino directo hacia mí, como para atacarme (…) estaba tan asustada que me tapé la cabeza con las bolsas y le hice frente gritando más fuerte que él para que se fuera”.

Nadie de los que aguardaban para comprar tortafritas en el puesto de al lado le dio corte. Y la clienta, asustada, esperó del otro lado de la calle. Los gritos surtieron efecto: el agresor se retiró.

Una hora después, luego de clamarse, de entregarle la ropa a la clienta y de llamar a su esposo para que la asistiera, Yisel declaraba en la comisaría de la zona todo lo padecido.

“Espera que la denuncia pase a Fiscalía a la brevedad, va a recurrir a la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM y piensa seguir el caso hasta lo último, porque no quiere que le pase a nadie más”, relata un comunicado que publicó el colectivo Salvavidas.