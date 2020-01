Negro rock: así es el nuevo disco de Rubén Rada

Es complicado encasillar a Rubén Rada en un solo género musical, pero si hay uno en el que se ha metido con frecuencia es el rock. Lo exploró y lo hizo local en las décadas de 1960 y 1970 con El Kinto y Tótem, y luego lo revisitó con su carrera solista. Ahora, le dedica un disco entero en reconocimiento y homenaje al género, así como a algunas figuras de la música que lo han influido, desde Luis Alberto Spintetta hasta Bob Marley, Aretha Franklin y Otis Redding.

Negro rock puede escucharse desde este viernes en plataformas digitales, e incluye 13 canciones que apuntan al baile y a la diversión, a la vez que homenajea y visita distintas versiones del rock, a veces fusionandolo con otros géneros, como el reggae o la milonga.

En una entrevista con El Observador el pasado setiembre, Rada había explicado sus motivaciones para hacer este disco, como homenajear a un género que nació como música para bailar y que luego se convirtió en otra cosa, cuando los intérpretes blancos comenzaron a meterse en un género que empezó siendo interpretado y escuchado por negros.

Rada dijo en aquel momento que “Los Beatles arrancaron cantando Long Tall Sally, de Little Richard, y después pasaron a Love me do. Mirás a Queen, con Bicycle race, y está lejísimo de Tutti Frutti. El rock era una música negra para bailar, y despreciada porque era de negros. Cuando los blancos empiezan a tocarlo, como Elvis o Bill Haley y los Cometas, se lo acepta. Pasó lo mismo con el tango, lo trajeron los negros pero lo tocaban en quilombos. Cuando lo empiezan a cantar Gardel, Magaldi y otros, se populariza. Este disco habla de eso, la canción que le da título dice ‘no pongas letras que se alejen de mis pies’, porque es rock para bailar. El rock inglés, para mí, es pop, salvo los Rolling Stones, que sí hacen rock. No es una crítica, es algo que pienso”.

Entre los homenajes del disco, la canción Lobo y Miguel relata la noche en la que el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, visitó la casa del percusionista Fernando "Lobo" Núñez, cuando la banda inglesa llegó a Montevideo por primera vez en 2016 como parte de la gira Olé.