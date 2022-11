Netanyahu dio a entender que su gobierno respetará los derechos de la comunidad LGBT

El líder del partido Likud Benjamin Netanyahu y muy probablemente el próximo primer ministro de Israel ha expresado en conversaciones internas de su agrupación que su gobierno no permitirá ningún cambio con relación a los derechos LGBT en el país, incluidos los desfiles en el día del orgullo, según informó The Times of Israel citando múltiples informes.

Todo indicaría que las declaraciones no oficiales emitidas por Netanyahu fueron filtradas desde su oficina como una señal informal dirigida a sus socios de la extrema derecha religiosa Otzma Yehudit. El trascendido se produce en medio de los temores en la comunidad LGBT por la posible instrumentación de medidas en su contra de un gobierno que incluirá a miembros de la extrema derecha que se oponen abiertamente a la comunidad. Varios miembros del sionismo religioso, que se espera que sea un socio principal en la coalición de Netanyahu, pasaron los días posteriores a las elecciones detallando sus planes para frenar los eventos del orgullo gay. Este jueves, el parlamentario Avi Maoz, jefe de la facción anti-LGBT Noam en el sionismo religioso, dijo que trabajaría para abolir legalmente el desfile del Orgullo Gay anual en Jerusalén. Maoz le dijo a la radio del Ejército que su partido “consideraría la cancelación del desfile del orgullo desde un punto de vista legal”. Afirmó que la celebración anual pretendía ser una “provocación”, y la describió como ofensiva. “Es ilegal que una persona ande desnuda por la calle. No hay participación ciudadana sin límites. Lo que una persona hace en su casa privada es asunto suyo y no tengo la intención de involucrarme”, afirmó Maoz. También afirmó que buscaría anular la prohibición de la llamada “terapia de conversión” dispuesta por el Ministerio de Salud, para permitir que se brinden "consejos psicológicos para aquellos que no quieren ser homosexuales". Los funcionarios de salud de todo el mundo afirman que la terapia de conversión es científicamente dudosa y posiblemente peligrosa, y las principales organizaciones de salud señalan lo que denominan métodos pseudocientíficos y el tratamiento de la homosexualidad como una enfermedad mental. La facción Noam irrumpió en la escena política en 2019 con una serie de carteles publicitarias provocativas en los caminos y anuncios de video con el lema “Israel elige ser normal”. Se fusionó con el sionismo religioso, junto con Otzma Yehudit, bajo una intensa presión de Netanyahu antes de las elecciones de 2021. El año pasado, Maoz se convirtió en el primer representante de su partido en la Knesset. Aproximadamente 7.000 personas marchan en el desfile del Orgullo Gay anual de Jerusalén y si bien los residentes lo aceptan en gran medida, a menudo va acompañado de protestas de los religiosos de línea dura e incluso de ataques como los perpetrados por la misma persona con un arma blanca en 2005 y 2015, éste último fatal. El grupo extremista religioso Lehava, aliado con el sionismo religioso de Itamar Ben Gvir, realiza protestas anuales junto con el desfile y en 2006, el líder del sionismo religioso Bezalel Smotrich coorganizó una "marcha de la bestia" en Jerusalén, en la que los opositores religiosos de la Marcha del Orgullo caminaro con burros para burlarse del desfile. La parlamentaria religiosa Orit Strock dijo este jueves que los miembros de la comunidad LGBT no deberían temer el ascenso de la extrema derecha, pero que su partido buscará “poner orden en el espacio público”, en una aparente referencia a la oposición a los eventos del orgullo gay. “Independientemente del orgullo, no debería haber marchas de personas caminando por la calle desnuda o semidesnuda”, afirmó Strock. La lista de extrema derecha del sionismo religioso obtuvo 14 escaños en las elecciones del 1 de noviembre y se espera que sea un socio crucial en una coalición de gobierno encabezada por el presidente del Likud, Benjamin Netanyahu.