Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana?

Pasión de Gavilanes mantiene su puesto en la cima de las series más vistas semanalmente en Uruguay. La semana del 15 al 21 de agosto tuvo un podio conformado por la nombrada telenovela, la serie turca Mi otra yo, que subió desde el cuarto puesto, y la norteamericana Manifiesto que se mantiene en el tercer puesto.

Por otro lado, las tres películas más vistas en Uruguay son las mismas que la semana anterior: Turno de día, Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo y Código: Emperador.

Los datos fueron extraídos del sitio web Flix Patrol.

Las series más vistas en Uruguay

Pasión de Gavilanes Mi otra yo Manifiesto Sandman Woo, una abogada extraordinaria Yo nunca Donde hubo fuego Alba Better Call Saul Locke & Key

Las películas más vistas en Uruguay

Turno de día Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo Código: Emperador La justicia de los hombres Angry Birds 2: La película Mis dos vidas Corazones malheridos Royalteen 1917 Ted Bundy: La confesión final

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata ($352,41 al mes) permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar ($509,21), por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium ($526,07) permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.