Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 7 al 13 de noviembre

Por tercera semana consecutiva, la telenovela Hasta que la plata nos separe lideró el top 10 de series más vistas en Uruguay a través de la plataforma de Netflix. En la semana del 7 al 13 de noviembre, según la página web FlixPatrol, el podio fue completado con Manifiesto y Desde dentro. Tras más de un mes y medio, la serie sobre el asesino serial Jeffrey Dahmer, DAHMER, salió de la lista.

Enola Holmes 2 y Jaula subieron desde la parte baja el top 10 de las películas más vistas en Uruguay al podio; la primera lo encabeza y la segunda la sigue. La película Medieval, que protagoniza Ben Foster y que relata la historia de un héroe nacional checo, entró en la lista y fue directo al tercer puesto.

Las series más vistas en Uruguay

Hasta que la plata nos separe Manifiesto Desde dentro El secreto de la familia Greco Desde cero The Crown Si lo hubiera sabido Warrior Nun Sean eternos: Campeones de América El hijo bastardo y el mismísimo diablo

Las películas más vistas en Uruguay

Enola Holmes 2 Jaula Medieval Premonición Navidad de golpe Asesino solitario Bala perdida 2 Sin novedad en el frente Minions y sus amigos: Volumen 2 La toma del poder

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.