Nico Occhiato: cómo ideó el fenómeno de Luzu TV y sus planes de expansión a la región

Nicolás Occhiato tiene 30 años y cuando era niño no soñaba con ser empresario, quería ser periodista deportivo, pero ahora piensa en las posibilidades de expandir su empresa, Luzu TV, a la región y no descarta llegar a Uruguay con nuevas propuestas, explicó en entrevista con Café & Negocios en su reciente visita a Montevideo para el Desachate 2023.

Comenzó su vida laboral como repartidor de pan, ayudó en el “corralón” o barraca, de su padre, realizó papeles de extra en series como Violetta y fue participante de programas como Combate o Bailando Por un Sueño.

Hoy, además de influencer y conductor de Nadie dice Nada, es empresario y maneja una productora que nació en plena pandemia, honra a su barrio de origen, Luzuriaga, con el nombre, y que solo en Youtube, tiene 984.000 seguidores.

De su camino en el mundo de los negocios y su futuro en el medio, habló en la siguiente entrevista.

Analía Pereira

Nicolás Occhiato fue uno de los speakers del Desachate 2023.

-¿Cómo pensó Luzu TV y cómo está funcionando?

-Lo pensé bastante parecido a lo que está pasando ahora, por ahí, lo que no esperaba era que fuera todo tan rápido. Cuando arranqué con Nadie dice Nada ya pensaba en que quería más programación. Hoy Luzu es una empresa con 70 empleados que tiene un departamento comercial, uno de contenidos, otro de experience –encargado de organizar, por ejemplo las actuaciones en teatros, como el Gran Rex o el Antel Arena– y un departamento de productora e influencers, en el que producimos contenidos para marcas, que por ahí no es lo que se ve al aire en los programas.

Cada cosa tiene su departamento y su equipo, y todo se entrelaza. Creo que eso es lo lindo que tiene, que todas las áreas se van ayudando y potenciando, y el valor humano para mí es lo más importante.

-¿Te consideras un emprendedor?

-Sí, totalmente.

-¿Cómo es emprender en Argentina?

Difícil, es difícil, es lindo... a mí me apasiona, por eso le encuentro lo lindo. No te voy a negar que hubo momentos en donde, dos o tres veces por día me preguntaba ¿Para qué carajos estoy haciendo esto si laburando como influencer podría estar viajando y viviendo bien?, pero a los dos minutos se te pasa, porque cuando ves lo que va pasando decís 'bueno, está bien, entiendo por qué lo estoy haciendo'.

A mí me apasiona, me encanta dar lugar a nuevas voces, dar lugar a nuevos productores, a nuevas cabezas, generar nuevos comunicadores, nuevas formas de comunicar, me encanta, y sobre todo acompañar a la gente en su diario. El sentido de comunidad es lo más lindo que tiene.

-¿Pidió consejos empresariales antes de emprender?

-Si, a familiares más que nada, a mi viejo; pero no me podía ayudar mucho la verdad, porque tiene un corralón de materiales para la construcción y es otra metodología de trabajo y es mucho menos arriesgado, no porque no tenga riesgo, pero sí porque es una empresa que hace 50 años vende materiales. Hoy emprender en Argentina es mucho más arriesgado, todo el tiempo.

Hago coaching empresarial, y con Andrés, que es mi coach y que sabe mucho de relaciones humanas, fuimos armando un poco este proyecto. Me fue ayudando con decisiones, con reuniones. También tengo una socia que se encarga de toda la parte comercial que también viene del palo empresarial. Yo soy el que vuelo, el que es un kamikaze y después viene Gabi, mi socia, y me dice 'bueno, bueno, armemos un plan, veamos para dónde vamos, qué perdemos, qué ganamos'. Me baja a tierra constantemente.

-¿Cómo llegaron las primeras inversiones a Luzu TV?

-Fueron inversionistas a los que después había que devolverles la plata. Mi socia tiene otro socio que arrancó con una inversión inicial, por suerte bastante rápido pudimos llegar al brake even (umbral de rentabilidad) pero empezamos con inversionistas porque el primer año y medio no salimos a vender (publicidad).

-¿Fue difícil encontrar inversionistas?

-No, no, porque yo ya venía con la idea fija y por suerte la empresa que tenía mi socia en ese momento confió y dijo 'vamos para adelante'. Hicimos el cálculo y tampoco era tanto dinero, porque yo salí en pandemia por Zoom, por lo tanto mi inversión eran los sueldos de cinco personas y comprar tres camaritas y tres micrófonos para Nati (Jota) y para Flor (Jazmín Peña) en ese momento. Encima, como fue en etapa de pandemia salía igual a como sale Telefé (con contenidos por videollamada) , entonces me permitió arrancar de una forma más tranquila.

Julieta Fernández

Expandirse a Uruguay

En el último año, Luzu TV aumentó su programación; el equipo de Nadie dice Nada hizo programas en vivo desde teatros y viajó a Qatar para transmitir en el marco del Mundial de Fútbol, además, hace menos de un mes la productora estrenó oficinas y un estudio nuevo, desde donde salen los programas y desde donde, además, se piensa trabajar en ficción, contó Occhiato.

En ese escenario Café & Negocios le preguntó cuál es la próxima meta. Aseguró que está “pensando en cosas”, entre ellas expandir Luzu TV, con propuestas para Europa y la región.

-¿Pensas expandirte en la región?

-Sí, totalmente. Creo que el próximo paso es ese.

-¿Hay posibilidades de hacer un programa uruguayo?

-Claro, ¿cómo no? Sí, hay mucho talento acá.

Julieta Fernández

La anécdota de los primeros pagos

Durante el Desachate, Occhiato habló con el periodista Nicolás Cáceres sobre el desarrollo de su carrera, y recordó que cuando comenzó a trabajar como influencer con videos en redes sociales no tenía cuenta bancaria, por lo que a las marcas les compartía los datos bancarios de su padre para que le depositaran allí sus primeros pagos.



Su padre, sin entender mucho cómo funcionaba el mundo de la publicidad (en este caso un pago por un video recomendando un producto o servicio), quedó sorprendido por las sumas de dinero que ingresaban en su cuenta, y un día le pidió que le explicara qué estaba haciendo realmente, "contame, ¿vendes droga?", recordó Occhiato entre risas.