Vigneri, técnico de Plaza: "Yo no sabía que íbamos a jugar con Peñarol en el Centenario"

En la próxima fecha del Torneo Apertura, Plaza Colonia es local frente a Peñarol. El partido, que debería jugarse en Colonia (el club utiliza los estadios Prandi o Suppici), finalmente se fijó en el Estadio Centenario.

La decisión la tomaron quienes gerencia a Plaza (Carlos Manta y "Chiqui" García) luego de negociaciones con dirigentes de Peñarol.

El partido se juega el domingo 23 de abril a la hora 18:30.

El técnico de Plaza, Nicolás Vigneri, dijo que él hubiera preferido enfrentar a los aurinegros en Colonia. "Yo no sabía, me enteré después del partido con Cerro Largo que íbamos a jugar en el Centenario con Peñarol. Es una decisión que toma la dirigencia. Obviamente si me preguntas a mi, prefiero jugar en Colonia. Yo no decido esas cosas, simplemente doy mi punto de vista" expresó en el programa Hora 25 de radio Oriental.

Luego, destacó: "Tenemos una idea de cómo plantear el partido, jugamos contra el equipo que va primero, está aceitado y tiene individualidades de jerarquía. Pero jugando en el Estadio cambia, va a haber mucha gente de Peñarol. Por eso digo, prefiero jugar en Colonia, donde nosotros entrenamos y está la gente que nos acompaña".

Asimismo, Vigneri indicó: "Imagino que conviene mucho en la parte económica, el entorno va a estar bueno, la cancha está divina, hay puntos a favor; pero si tengo que elegir prefería Colonia, nosotros como equipo".

Plaza Colonia se encuentra en una incómoda posición en la tabla (13°, con 13 puntos), producto de cuatro victorias, seis derrotas y un empate. En la fecha pasada venció 2-0 a Cerro Largo, luego de tres derrotas consecutivas.