Nin iniciará sumario a diplomático que se burló de Lacalle Pou

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, pedirá que se le inicie un sumario al exembajador en Austria, Bruno Faraone, burlarse del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou en Facebook.

El senador blanco Javier García se comunicó con Nin Novoa y le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Según contó García a El Observador, el canciller le transmitió que en algunas horas anunciaría una medida. García dijo estar al tanto de qué medida se trataba pero prefirió no mencionarla. De todos modos, según supo El Observador, esa medida será un sumario.

No es la primera vez que este funcionario del Servicio Exterior hace militancia en sus redes sociales a favor del Frente Amplio y critica con dureza a integrantes a la oposición. De hecho, en febrero cancillería recordó a todos los diplomáticos a través de una circular interna que no está permitido realizar militancia política a través de las redes sociales.

"Vení botija, vení que yo te voy a enseñar... ¿A qué? A trabajar muchacho que sabés poco de eso. Andá armando una hoja de vida... un currículum, ah nunca presentaste ninguno... Bueno también te enseño", dice el texto publicado en el Facebook de Faraone y que es visible solo para sus contactos en la red social. El post va acompañado de una foto entre el saludo que se dieron Daniel Martínez y Lacalle Pou al finalizar el debate televisivo de este martes.

Faraone es funcionario de carrera de la cancillería y ocupó la Dirección General de Asuntos Políticos durante la administración de Reinaldo Gargano, cuando solo era un secretario.

El hasta hace un mes embajador de Uruguay en Austria criticó a un grupo de diplomáticos retirados por escribir una carta en la que manifestaban su discrepancia con la postura y acciones del gobierno sobre Venezuela, y los acusó de operar política y electoralmente para los partidos tradicionales.

Este funcionario de carrera cuestionó al movimiento social Un Solo Uruguay, posteó imágenes contra Estados Unidos, criticó a las corporaciones privadas y aplaudió al Frente Amplio en su Facebook.

Faraone publicó el 6 de febrero en la red social una foto área del acto por el aniversario del Frente Amplio –en el cual participaron todos los precandidatos- con la leyenda “allí vamos”. Además, hizo varios posteos en referencia a los cuestionamientos al gobierno de varios sectores de la sociedad civil por la situación económica.

El 24 de enero –un día después del acto de Un Solo Uruguay en Durazno- publicó una foto en la que se ve a los integrantes del movimiento acompañada del comentario “se nota la crisis”.