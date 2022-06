Niña de ocho años recibió impacto de bala perdida que atravesó el techo de su casa

El disparo atravesó el cielorraso de su casa, ubicada en Cipriano Miró y Túnez (Villa Española) e impactó a la menor sobre las 22 horas del viernes.

Lucas Segui, el padre, revisó a su hija -que se puso a llorar- y de inmediato salió a la calle en busca de ayuda. Le pidió al primer auto que pasó el traslado a Emergencias y se fue directo al Hospital Pasteur: "Atiné a agarrarla y salir a la calle. Pasó un auto y ese auto me llevó hasta el hospital".

Como consecuencia del hecho, la niña ingresó a CTI, fue intubada y luego trasladada al Hospital Pereira Rossell. Este domingo fue dada de alta y pasó a sala.

"Está muy bien", precisó el director del centro médico, Álvaro Galiana, a El Observador. "La bala no entró, le pegó en la cabeza", agregó el padre.

El hombre recordó el momento en el que fue herida su hija. Dijo que después de cenar sintió un ruido y, en lugar de una bala, se pensó que había sido una piedra. "Habíamos terminado de comer sobre las 22:30 horas y sentimos como un golpe de una piedra en el techo. Mi hija ya estaba acostada con mi señora, que me dijo que no había sido una piedra y que algo le había pegado a Agustina en la cabeza. Prendí la luz y vi a mi hija con el tiro en la cabeza y sangre", contó.

"Estoy intentando buscar alguna ayuda para poder irme de acá, porque Villa Española está muy mal y es una inseguridad tremenda. De noche no podés vivir. Mis hijos vienen todas las noches por esta misma calle y más de una vez les han querido robar", añadió.

Si bien la niña evoluciona favorablemente, el padre señaló a Telemundo que estaba triste. "Ayer hablé con ella por videollamada y estaba constantemente llorando y preguntándome por qué le había pasado eso a ella".

Dijo también que luego de lo sucedido, está decidido a mudarse. "Acá todos los días se escuchan disparos de todo tipo (...) Yo ya de acá, después de esto, me voy. Estoy alquilando, pagando una fortuna y me parece que para lo que pago no tiene que ser así".