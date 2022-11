No hubo acuerdo entre cableoperadoras y canales de aire; Cableplus recibió un fallo favorable de la Justicia

El conflicto entre los canales 4, 10 y 12 con cinco cables de Canelones por la emisión de los partidos del Mundial tuvo un nuevo capítulo este lunes: dos de esas empresas arreglaron y pagarán por esos partidos (Cablevisión Color y Praiamar, de Canelones y Pando), mientras que una de ellas (Cableplus) recibió un dictamen favorable de la Justicia y los podrá emitir sin pagar. Los otros dos no los podrán pasar por el momento, luego que la mediación planteada por Ursec no tuviera efecto.

Este lunes hubo una audiencia organizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para mediar en el conflicto entre los canales de aire y los cableoperadores. El 4, 10 y 12 (empresa Equital) intimaron a los cables del área metropolitana a no transmitir los partidos del mundial, amparándose en la ley de medios. En consecuencia, la Justicia dictó una medida cautelar que implicó que estos cableoperadores no puedan transmitir los encuentros de la Copa del Mundo. Sin embargo, Cableplus presentó un recurso de amparo al que este lunes el juez Diego Rivero hizo lugar. Washington Mello, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, declaró a El Observador que la intimación de Equital fue a cinco cables del área metropolitana. Dos de ellos “no aguantaron” y “tuvieron que arreglar” las condiciones que los canales de aire les impusieron. Se trata de Canelones Cablevisión Color y Praiamar (cables de Canelones y Pando). Los otras dos están evaluando qué camino seguir. En su caso, Cableplus decidió apelar la medida cautelar y la Justicia terminó fallando a favor. Polémica El caso llegó a tener repercusiones políticas. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, criticó las medidas cautelares que impiden ver el mundial en cables del área metropolitana. “Los usuarios de los canales cable de Canelones perjudicados, con la señal cortada, y un día antes del mundial! Años atrás el diferendo con los canales abiertos de la capital se generó 2 meses antes y dio tiempo para negociar. Hoy no. Nos jodemos los canarios. No es justo. Aflojen!”, tuiteó.