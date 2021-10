No pudieron con Colibrí Matrero, el Criollo uruguayo fue bicampeón en Brasil

Concretando un logro hasta ahora inédito, el caballo Criollo uruguayo Colibrí Matrero, criado por la cabaña sanducera La Pacífica y con Gabriel Marty como jinete, se coronó este domingo bicampeón, en dos años consecutivos, del Freno de Oro, la célebre competencia morfológica y funcional, considerada una suerte de “campeonato del mundo” para esta raza equina.

Este ejemplar, de la legendaria cabaña fundada por Letizia Vejo, había sido el mejor de todos en 2020, cuando por primera vez el Freno de Oro lo ganó un caballo que no fuera criado en Brasil.

Ahora confirmó sus bondades y repitió en 2021, siendo el mejor de los 37 machos que llegaron a la final tras varias instancias clasificatorias en los países de la región.

Considerando que la raza es potencia en la región y especialmente en Brasil, y que el Freno de Oro es el premio de mayor exigencia, relevancia y popularidad en la raza, está claro que en la práctica Colibrí Matrero es el mejor Criollo del mundo en la actualidad.

ABCCC

Colibrí Matrero durante la evaluación morfológica.

Para el cabañero, fue un triunfo "épico"

Juan Salustiano Peirano, director de la cabaña, este lunes, en viaje desde Brasil a Uruguay, expuso a El Observador su satisfacción, orgullo y alegría por lo que definió como algo “épico” y “una hazaña”.

Solo una vez un Criollo había ganado dos veces el Freno de Oro: lo hizo el legendario JA Libertador, pero en años no seguidos, dado que fue el mejor en 2015 y en 2018.

Este nuevo logro “significa para nosotros seguir en el camino, seguir trabajando, es mucho más que sentir que llegamos a algún lado. Claro que vamos a parar un poco, a aflojar algo la cincha porque lo que vivimos merece un festejo, pero luego la familia y todo el equipo vamos a seguir adelante”.

Tras el triunfo de Colibrí Matrero en el Freno de Oro de 2020, admitió que “fue muy conversada la decisión sobre si el caballo corría de vuelta, había opiniones que decían que tal vez no convenía correr el riesgo de no andar tan bien, que la imagen no fuera buena o le sucediera algo, pero hablamos en la familia y fuimos a lo más importante que tenemos, la vocación por criar caballos, por prepararlos, por verlos correr y eso fue lo que primó; a la familia nos une verlo correr, nos emociona verlo correr y tuvimos la suerte de que anduvo muy bien y logró una hazaña, algo épico”.

ABCCC

Prueba de campo em yuntas.

El bicampeonato, destacó, “se debe mucho a la construcción del caballo que fueron haciendo los entrenadores Gabriel y Marcelo Marty, los dos hermanos que tienen el caballo en sus manos, pero además hay mucha gente involucrada, desde los domadores, desde los que recorren las manadas, todo eso lo coronan en la construcción Gabriel y Marcelo, que sacaron al caballo de un lugar y lo dejaron en otro muy superior”.

“Es un momento para agradecer a la familia, al equipo, a la vida y a Matrero, un caballo de gran nobleza, con un corazón especial, unas ganas especiales, una garra especial, son cosas que la raza tiene pero este caballo lo tiene muy marcado adentro suyo y eso lo hace un caballo bien distinto y eso es algo que nos emociona”, complementó.

Por último, el cabañero destacó que toda esa linda realidad es consecuencia del sueño que hace más de 30 años tuvo su madre, al comenzar a criar Criollos; “sin los valores que ella trasmitió esto no hubiese sido posible, tuvo un sueño, una locura que fue pasando a la generación siguiente y ya hay un montón de nietos que tienen la misma pasión”, reflexionó.

ABCCC

La prueba en la manguera.

Colibrí Matrero tiene como antecedentes, además del ya señalado de 2020, haber ganado el Freno de Oro en la Exposición de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (Ficcc) en 2018 y fue Freno de Bronce en Esteio en 2018.

El caballo, tras esta nueva competencia, permanece en el centro de entrenamiento en el que se preparó, en Brasil, donde trabaja como reproductor y la cabaña no tiene intención de comercializarlo.

Otra distinción para el criollismo uruguayo

El premio Freno de Plata fue logrado por un ejemplar expuesto por cuatro firmas, entre ellas dos uruguayas. Se trata de Santa Alice Posteiro, de estancia Santa Alice, cabaña Del Casillero y las cabañas uruguayas El Chiripá y José Ignacio, con el jinete Fernando Andrighetti.

La cabaña El Chiripá pertenece a Juan Montans y Cecilia Ferrando. Montans destacó a El Observador la alegría que generó este logro, del cual la cabaña en cierto modo es parte, dada su "aparcería" (sociedad) con Santa Alice.

Por otro lado, no se trata de una inversión aislada, es parte de una apuesta estratégica en la línea genética de El Chiripa, "forma parte de un rumbo" comentó, tanto que antes, por ejemplo, hubo una inversión (en ese caso junto con otra cabaña uruguaya, El Chimango) en un porcentaje de Santa Alice Nublado, otro gran padrillo Criollo, ganador del Freno de Oro en 2019.

ABCCC

El Freno de Plata en machos; un porcentaje de su propiedad pertenece a dos firmas uruguayas.

Una yegua uruguaya entre las finalistas

En la edición N° 40 del Freno de Oro, cuya fase final se desarrolla en el estadio de la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos (Abccc) en Esteio, cerca de Porto Alegre, la mejor de todas las hembras fue la colorada box 06 Belle Mandala, de la criadora brasileña Elizabeth Lemanski, con el jinete Daniel Waihrich Marim Texeira.

Entre las hembras, la yegua uruguaya Llovizna de la Nativa alcanzó a estar entre las finalistas del domingo y quedó en el puesto 16 de las 37 hembras que compitieron. Criada en Rivera fue expuesta por la cabaña La Luz, de Francisco Calvelo, con el jinete Tomás Berruti.

ABCCC

Llovizna de la Nativa, con Tomás Berruti como jinete.

El jurado en machos lo integraron Luis Rodolfo da Costa Machado, Telmo de Oliveira Peixoto y Thiago Schilling de Ávila.

El jurado en hembras lo conformaron Ciro Manoel Canto de Freitas, Manoel Goncalves y Telmos Raimundi Ferreira.

Para ver los resultados finales de machos y hembras en el Freno de Oro 2021 consultar en este acceso.