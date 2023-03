"No tenía ningún sentido": Jenna Ortega destrozó Merlina, la serie que protagonizó para Netflix

En los últimos meses, la actriz estadounidense de 20 años Jenna Ortega se convirtió en una de las caras más destacadas del terror de Hollywood.

La joven y ascendente estrella está en la nueva película de Scream que acaba de estrenarse en cines en Uruguay y fue parte del elenco de X, una de las películas del género más aplaudidas de 2022. Pero el gran salto lo dio con la serie de Netflix Merlina, en la que interpretó al personaje del título, la irascible hija adolescente de la familia Addams.

Sin embargo, Ortega no parece haber quedado muy contenta con su trabajo en esa serie, que tiene una segunda temporada confirmada en la que la actriz será además productora ejecutiva. Esta semana, la intérprete llamó la atención por una dura tanda de críticas a la serie, realizadas en una entrevista para el podcast Armchair Expert que conduce su colega, el actor Dax Shepard.

Allí, Ortega dijo que “Las cosas que Merlina hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. El triángulo amoroso no tiene ningún sentido. Había una frase sobre un vestido que no puedo creer que dijese. Literalmente, me odio a mí misma por ello", reveló.

"Creo que nunca tuve que ponerme tan firme en un rodaje como con Merlina", agregó. "Había momentos en los que tuve que ser poco profesional, porque me puse a cambiar diálogos y a dejar de respetar el guion. Me sentaba con los guionistas y les decía '¿qué pasa con esta escena?' y explicarles por qué no podía hacer ciertas cosas".

También cuestionó una de las escenas más famosas de la serie, en la que su personaje se pone a bailar. "Originalmente ella iba a empezar a bailar y después todos los que estaban ahí se sumaban. Pero me negué porque a ella no le gustaría".

De todas formas, Ortega dijo que estaba conforme con el resultado final, y que siente orgullo por su trabajo en la serie de Netflix, aunque confesó que no fue un proyecto cómodo. "No puedo mirar mi trabajo, pero puedo irme a casa 'lo que filmamos hoy quedó bien'. Con Merlina, no hubo una escena con la que llegara a casa y dijera 'salió bien'".