"Nos apagan los micrófonos": edilas del FA en Maldonado denuncian "violencia política"

Las edilas del Frente Amplio (FA) en Maldonado denunciaron "violencia política" por parte del presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Darwin Correa, en una sesión que éste suspendió.

La exintendenta y actual edila Susana Hernández dijo a El Observador que les "apaga los micrófonos", les "gritan arriba" cuando están hablando y se dirigen a ellas "con mal tono".

Por su parte, Correa aseguró que "el reglamento no distingue de género y el presidente de la junta tampoco". "Hemos mandado a silenciar los micrófonos cuando un edil de un partido se sobrepasa, no importa si es blanco, si es del Frente, si es colorado. Y no importa si es hombre o mujer", dijo a El Observador.

La edila frenteamplista Marie Claire Millan compartió videos en su cuenta de Twitter de la sesión de este martes.

El Pte de la Junta Deptal de Maldonado suspendió la sesión impidiendo a la compañera Edila Susana Hernandez referirse a la violencia política que ejerce el Presidente respecto se las edilas del Frente Amplio. pic.twitter.com/Kl3KkVVg3y — Marie Claire Millan (@MarieClaireFA) August 16, 2023

El antecedente con Antúnez

En la sesión de este martes, las edilas frenteamplistas, así como doce mujeres en las barras, llevaron camisetas violetas con la frase NO ME CALLO NADA.

La sesión anterior, el martes pasado, la edila Ana Laura Antúnez estaba hablando sobre la investigación por irregularidades en las entregas de 23 becas a estudiantes. Blancos y colorados no apoyaron que se hiciera una comisión investigadora porque consideraron que no había méritos, informó La Diaria. "Se han detectado que cuatro de esos 23 son personas directamente relacionados con ediles o con cargos de confianza del intendente del Partido Nacional (Enrique Antía)", explicó Hernández.

Durante su oratoria, Antúnez dijo: "Hay un hijo de un edil que está involucrado en eso y eso es lo que ustedes no quieren investigar".

Correa ya le había señalado que no podía aludir "a ningún edil". "Cuando uno habla de respeto es para los dos lados", dijo según la transmisión de la sesión disponible en YouTube.

"Gracias por iluminarme con el reglamento que a veces no lo cumple", le respondió la edila. Cuando quiso continuar, Correa la interrumpió y luego le silenció el micrófono.

"Es una falta de respeto", gritó Antúnez.

"La vida es muy dura", respondió el presidente de la junta y le dio la palabra al frenteamplista Leonardo Delgado

Según dijo Correa a El Observador, a diferencia de cuando se habla "del tema en general", en la "fundamentación de voto" no pueden "haber alusiones porque no se puede responder". "La democracia es cuando uno habla y el otro responde".

Los ediles votaban reconsiderar hacer una comisión investigadora, pero la propuesta otra vez no alcanzó la mayoría.

"Le llamé la atención y contestó de mala manera, cosa que no corresponde por reglamento". afirmó Correa. "Inclusive el reglamento dice que se puede dejar sin palabra en toda la sesión y no fue lo que pasó", añadió.

Según el presidente de la junta, a Antúnez solo le quedaban "seis segundos" para seguir hablando.

Por este hecho, las edilas del FA decidieron en la sesión siguiente "denunciar las acciones de violencia basada en género, la violencia política, en la Junta Departamental actual de Darwin Correa". También decidieron ir, junto a otras mujeres que se establecieron en las barras, con remeras violetas.

La discusión de este martes

Apenas empezó a hablar este martes Hernández, las 12 mujeres en las barras se pararon. Correa apagó el micrófono de la exintendenta y pidió el desalojo de las mujeres citando el artículo 117 del reglamento de la junta.

"A los concurrentes a la barra les está prohibido toda demostración o señal de aprobación o reprobación. El Presidente, previo aviso, hará salir de la misma a quienes faltaran a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición de la Mesa en caso de desorden, pudiendo suspenderse la Sesión durante el desalojo", dice el texto.

"Pero no estaban gritando, hablando, ni nada", aseguró Hernández.

Pese al pedido de Correa, las mujeres no se fueron. "Siguieron estando ahí. Fue el guardia, lo insultaron, le dijeron de todo y no se fueron", contó el nacionalista. "Nosotros no podíamos continuar la sesión sin la barra desalojada y nos parecía también un despropósito que interviniera la fuerza pública porque no daba para tanto", continuó.

Más tarde se volvió a llamar a sala, pero las mujeres seguían, por lo que el Partido Nacional (PN) decidió no entrar.

Solo se quedaron las edilas del FA y la del Partido Colorado, Susana de Armas.

Hernández lamentó que las representantes nacionalistas no se quedaran, porque su declaración de este martes buscaba que se tratara "con respeto y en igualdad de condiciones" a todas las mujeres en la política.

"No olvidemos que se dio en la Junta Departamental de Maldonado hace dos fines de semana que vino la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y se hizo el encuentro de la Red de Mujeres Políticas de todos los partidos políticos. Donde una de las banderas que levantábamos era la lucha por la no violencia en política", sostuvo la exintendenta.

Hernández afirmó que Correa solo actúa de esta manera con las edilas frenteamplistas. "A las que nos apagan los micrófonos y nos hablan por encima de nuestra voz es a las mujeres del FA", sostuvo. Además, dijo que el presidente de la junta tiene "un ensañamiento" con Antúnez "porque nos les gusta las denuncias que hace".

Por su parte, Correa aseguró que "el PN no tiene ensañamiento con nadie", que "es un derecho del edil hacer denuncias, pedir informes, investigadoras, investigar" y que él aplica el reglamento para los ediles de todos los partidos por igual.

La bancada nacionalista en Maldonado apoyó el accionar de Correa de este martes en un comunicado.

Los antecedentes de Correa

Aunque votó a los dos anteriores presidentes nacionalistas de la junta de Maldonado, Hernández dijo que el FA no votó la presidencia de Correa porque "ya previamente siendo edil había tenido acciones violentas".

El exintendente fue condenado por la Justicia en 2021 y debió cumplir tres meses de prisión en libertad a prueba y hacer tareas comunitarias tras golpear al edil frenteamplista Nelson Lages.

La pelea fue el 20 de octubre de 2020 durante una sesión en la Junta Departamental. El nacionalista le dio un golpe en la cabeza a su colega y luego ambos forcejearon.

El edil frenteamplista relató en aquel momento a La Diaria que salió a fumar a la puerta del edificio y Correa lo “atacó por detrás”. “Me golpeó en la nunca y forcejeamos. Luego intervinieron los de seguridad y otros compañeros ediles. En función de eso, realicé la denuncia penal, como acordamos con los compañeros de la bancada”, dijo el edil.

Además en enero de 2019, Correa chocó alcoholizado en la rambla de Punta del Este. El líder de su sector, el por entonces senador Luis Lacalle Pou tuiteó rápidamente, sin nombrarlo, que a "quienes violentan leyes... les caiga todo el peso de la ley como a cualquier uruguayo".

El edil conducía la camioneta marca Isuzu y "volcó debido a una maniobra imprudente", estableció el parte policial. Según el documento a las 6:16 del martes 22 de enero, la policía concurrió a la rambla Claudio Williman y Abraham Lincoln ante un llamado recibido por el accidente.

Se le realizó espirometría y resultó que tenía 1.18 de alcohol en sangre.