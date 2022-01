Tras el 5º encuentro de Un Solo Uruguay, en otro 23 de enero, ¿qué balance inicial han realizado?

El balance es muy positivo. Ya llevamos varios encuentros, con distintos formatos, desde aquel masivo del 23 de enero de 2018 a este que fue semipresencial, por el tema covid, por el compromiso de hacer algo no demasiado concurrido que teníamos con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Durazno y con la Sociedad Rural de Durazno. La idea fue leer el mensaje y luego, con el formato de cabildo, discutirlo con los presentes, con integrantes del movimiento y gente que siempre se arrima y tiene aportes muy provechosos. Fue una jornada muy buena que tuvo ese tiro por elevación para el sistema político, para el gobierno actual, con un mensaje que de ninguna manera anula las propuestas y proclamas anteriores, incluyendo la de 2019 en el Palacio Legislativo cuando el gobierno estaba en manos de otra gente. Todo aquello sigue vigente. Veremos con el paso de los días qué repercursión tiene en el sistema político y en el gobierno en particular, en quienes tienen el mando.

¿Tienen esperanzas de que lo que anhelan sea contemplado?

Esperanza siempre hay, por eso seguimos elevando propuestas y mensajes, con la esperanza de que al menos nos contesten que estamos equivocados y por qué. No perdemos la esperanza de que nos llamen para dialogar. Con el Frente Amplio, con el gobierno de Tabaré Vázquez, tuvimos muchas discusiones a través de las mesas de trabajo, para ellos éramos los acérrimos opositores del gobierno, nos pararon en ese lugar y a nos tocó desplegar toda la artillería movilizándonos y siempre haciendo planteos bien fundamentados y para el bien de todo el Uruguay, no de algunos. Hoy nos da pena que con el gobierno actual tengamos cero intercambio. Lamentablemente nada de lo que se le ha planteado ha tenido andamiento, por ejemplo el documento sobre el tema sequía al que aludimos en este encuentro, en total hubo 12 o 15 propuestas entregadas al inicio de la gestión, también pedimos una reunión con la ministra (Azucena) Arbeleche para hacer planteos. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de que nos inviten a discutir sobre estas cosas, es una realidad. No sabemos por qué.

"Esperanza siempre hay, por eso seguimos elevando propuestas y mensajes, con la esperanza de que al menos nos contesten que estamos equivocados y por qué"

Hay gente que se sorprende cuando desde Un Solo Uruguay se señala que el gobierno actual no atiende sus propuestas.

Esa gente no entiende lo que es el movimiento. Para nosotros lo importante es el país todo y su gente está primero, el desarrollo productivo que hace falta apuntalar, el desarrollo social, el desarrollo del interior del país, terminar con el centralismo y el despoblamiento rural, nos interesa el adecuado aprovechamiento de los recursos que tenemos, el cuidado de esos recursos, que se enfoquen las baterías en maximizar tanta cosa buena. No entendemos por qué todo esto siempre se termina planteando como un Nacional versus Peñarol, como la derecha versus la izquierda, para nosotros Uruguay está primero. Si eso significa tener que criticar al gobierno, lo hicimos y lo haremos cuando corresponda y el que no lo entienda es porque tiene un fanatismo político. No somos un partido político, no buscamos votos, no le disputamos la bancada a nadie, lo que hacemos es analizar la realidad y hacer propuestas señalando lo que está mal y debe corregirse. El que no lo entiende es porque no quiere o porque le pagan para que no lo entienda, hay muchos periodistas que no lo entienden porque deben cobrar algún peso para mal interpretar un movimiento que sigue siendo social, de autoconvocados. El acto fue de libre concurrencia, para cualquier persona, para todos.

"No somos un partido político, no buscamos votos, no le disputamos la bancada a nadie, lo que hacemos es analizar la realidad y hacer propuestas señalando lo que está mal y debe corregirse"

¿Los acompañó algún político?

Siempre hay. A veces más, a veces menos. Esta vez de Cabildo Abierto estuvieron los senadores (Guido) Manini Ríos y (Guillermo) Domenech y el diputado (Rafael) Menéndez y por el Partido Nacional el senador (Sebastián) Da Silva, que siempre concurre, y estuvo el diputado (Gonzalo) Mujica. Lo lamentable es que no se arrime nadie del otro lado. Recuerdo unas recientes declaraciones del flamante presidente del Frente Amplio (Oscar Andrade), cuando dijo que el movimiento había sido un elefante blanco que les pasó por el frente y no lo habían visto, una falsedad absoluta porque cuando era presidente del PIT-CNT le pedimos una reunión y fuimos a la sede del PIT-CNT para tener un intercambio, no puede decir que no vieron a ese elefante blanco cuando les planteamos las problemáticas del interior, sobre todo las vinculadas con pérdidas de puestos de trabajo y la no generación de empleos.

Camilo Dos Santos

Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay.

Entre varios planteos que han ido exponiendo, si tuviese que elegir uno para que sea resuelto ya, ¿cuál sería?

El manejo del recurso hídrico, eso que desperdiciamos en invierno y falta en primavera y verano. Se necesita una acción del Estado, pero ahora, no para 2050, una política que genere condiciones para que siempre haya agua para el ganado y para riego, con todo lo que eso significa. Somos uno de los países mejor irrigados del mundo y desperdiciamos el 97% del agua. Hace falta hasta para el control de incendios como los que tanto daño hicieron hace poco, una amenaza que siempre estuvo ahí y que de haber llegado al monte del Queguay no se apagaba nunca más.

¿Qué otras cosas preocupan?

Es necesario cumplir la ley que obliga al Estado a mantener una equidad tributaria, algo que no sucede, acá se le dan permanentemente beneficios a grandes empresas y el 97% de las pymes no tienen jamás una exoneración tributaria ni una promoción a la inversión como se hace con las grandes empresas, que cuanto más grandes son más grandes son los subsidios, como es el caso concreto de UPM2 cuyo contrato con el país es el manual de lo que no debe hacer un país.

"Es necesario cumplir la ley que obliga al Estado a mantener una equidad tributaria, algo que no sucede, acá se le dan permanentemente beneficios a grandes empresas y el 97% de las pymes no tienen jamás una exoneración tributaria ni una promoción a la inversión"

Cerraron este mensaje con una reflexión especial.

Sí, con un juego de palabras se quiso decirle al gobierno, al Frente Amplio y al PIT-CNT que dejen de tirar la pelota a la tribuna y se enfoquen en el partido. Cuando dijimos “aquí vemos la consideración de una urgente discusión”, aludiendo al referéndum por la Ley de Urgente Consideración que se encara como si fuese un clásico, quisimos plantear cuándo vamos a sentarnos a discutir lo que realmente importa que es generar condiciones para el desarrollo de la gente, del fletero, del panadero, de la dueña del kiosko, del productor de cualquier rubro, para la gente de la ciudad donde hay miles de personas amontonadas en cantegriles sin nada para hacer con un interior desierto, en un país agropecuario tenemos la menor población rural del mundo, insólito, si habrá cosas para hacer. La proclama es para que la analicen no solo las intendencias, no solo el Ministerio de Ganadería, necesitamos que la vea cada político, que la vea esa Comisión para el Futuro que crearon y todos en los ministerios de Economía, de Industria, de Trabajo. Ojalá esto prenda y avancemos.

A continuación, el mensaje que se expuso en Santa Bernardina, Durazno, el domingo 23 de enero de 2022:

USU 23E 2022 by Juan Samuelle on Scribd