"Nos debemos a la gente", dice edil colorado que dio el voto 21 para nuevo fideicomiso de Orsi en Canelones

El edil colorado Jerónimo Costa, que en la noche del miércoles prestó el voto 21 para que la administración de Yamandú Orsi pudiera contraer un préstamo por US$ 22,4 millones, defendió haber levantado la mano junto al Frente Amplio como respuesta a los reclamos vecinales.

"Nos debemos a la gente y nos eligieron para estar con la gente", dijo el dirigente batllista a El Observador, al ser consultado sobre el voto que le implicaba romper amarras con su referente político, Tabaré Hackenbruch –quien hoy es subsecretario de Vivienda–. "Yo espero dar mis explicaciones y voy a seguir trabajando por el Partido Colorado", justificó el edil.

Costa señaló que no votó el proyecto original por US$ 80 millones –un proyecto de fideicomiso introducido por Orsi a la Junta a mediados del año pasado y que fracasó luego de las negociaciones tejidas en Torre Ejecutiva y en las cúpulas partidarias– porque querían "el apoyo unánime de todos los partidos y eso no se dio". El edil colorado explicó que tampoco votó el crédito por US$ 44 millones aprobado en abril de este año con el voto díscolo del blanco Juan López por "ir casi todo a plazas y barrios", algo que a su entender "puede resolverse con recursos presupuestales".

El dirigente colorado justificó que ahora "hay gente con un debe importante en reserva de agua, y hoy lo están sufriendo". "Tenemos palpado que hay una crisis tremenda de importación de pollo, el sector está muy deprimido", puso como ejemplo. "Es el momento de dar una mano, porque con la caminería actual no entra el camión de leña. Y llevar ellos un camión de balastro para el Santoral cuesta un montón de plata", reivindicó.

Costa apuntó que habrá una comisión de seguimiento para garantizar que el dinero "vaya para el pequeño y mediano productor, que hoy es el que lo está necesitando". "Cada ciudadano canario estaría pagando $ 200 por año por este fideicomiso; considero que es muy accesible y les podés solucionar la vida a muchos productores", concluyó.

"Vemos con mucha preocupación la poca inversión y mantenimiento de caminería rural, como también el apoyo a los sectores productivos", dijo el dirigente batllista en la media hora previa del 20 de setiembre en la Junta Departamental. Sus palabras propiciaron que la administración de Orsi armara el proyecto y lo embretara a dar el voto.