Novak Djokovic: la polémica por la exención médica para no vacunados que permitirá al tenista serbio jugar el Abierto de Australia

Muchos australianos se han enojado ante la noticia de que el tenista serbio Novak Djokovic jugará el Abierto de Australia tras recibir una exención de las normas de vacunación.

EPA

Todos los jugadores y el personal del torneo deben estar vacunados contra la covid-19 o recibir una exención de manos de un panel independiente de expertos.

Los organizadores sostienen que el actual campeón de la competición no recibió un trato especial.

Pero los australianos, algunos de los cuales todavía no pueden viajar entre estados o internacionalmente, criticaron a las autoridades, a los políticos y al propio Djokovic.

Reuters Djokovic es el vigente campeón del Abierto de Australia.

Craig Tiley, director del Abierto de Australia -el primero de los Grand Slam de la temporada de tenis-, dijo que 26 deportistas solicitaron una exención médica y que un "puñado" de ellas se concedieron bajo las directrices marcadas por reguladores federales.

"Lo pusimos extremadamente difícil para los solicitantes, para garantizar que el proceso era el correcto y asegurar que los expertos médicos lidiaban con ello de forma independiente", le dijo Tiley a la cadena australiana Channel 9 este miércoles.

El torneo empieza en Melbourne el 17 de enero y Djokovic escribió el martes en Instagram: "He pasado un fantástico tiempo de calidad con mis seres queridos en las vacaciones y hoy voy hacia allí con una exención que me lo autoriza".

"¡Vamos 2022! Estoy listo para vivir y respirar tenis en las próximas semanas de competición".

https://www.instagram.com/p/CYTe9fer_1K/

El número 1 del mundo según la clasificación de la ATP no ha hablado sobre su estado de vacunación, pero en abril dijo públicamente: "Personalmente me opongo a las vacunas y no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para poder viajar".

La decisión es altamente controvertida en un país en el que hay decenas de miles de casos de covid por primera vez después de haber pasado por unas de las restricciones más férreas del mundo.

Muchos han acusado al gobierno de permitir que los ricos y famosos hagan lo que quieran mientras que las personas comunes tienen que estar separadas de sus seres queridos enfermos o moribundos.

"No me importa lo bueno que sea un tenista. Si se niega a ser vacunado, no se le debería dejar entrar", tuiteó el doctor Stephen Parnis el martes.

"Si la exención es verdad, envía un pésimo mensaje a millones que buscan reducir el riesgo de covid-19 para ellos y otros. La vacunación refleja respeto, Novak".

El tenista australiano de ascendencia española y uruguaya Álex de Miñaur dijo en rueda de prensa: "Solo creo que es muy interesante. Es todo lo que voy a decir".

