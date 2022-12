Nueva York se transforma en el gran supermercado legal de la marihuana

Desde hace años, el comercio ilegal de las bandas narco para traficar marihuana declinó de modo estrepitoso. Y no porque se consumiera menos cannabis para uso recreativo sino porque se expandió el cultivo al interior de Estados Unidos. Desde granjas hasta macetas en los balcones, los consumidores se convirtieron en muchos casos en productores o proveedores en pequeña escala.

Nueva York ya no tiene el aroma del Chanel número 5 que popularizó Marilyn Monroe. Sus calles y avenidas huelen al típico olor del cannabis en forma de cigarrillo armado de modo artesanal. Lo mismo pasa en las universidades, parques o colegios secundarios.

Así como el 5 de diciembre de 1933, el gobierno federal de Estados Unidos dio por terminada la ruinosa “ley seca”, ya son varios de los 50 estados que no están dispuestos a convivir con la persecución y encarcelamiento de pequeños dealers o incluso consumidores.

Por eso, durante los últimos meses, el mercado del cannabis avanza hacia la legalización. Lo dicen los médicos y las autoridades políticas de los países que ya no persiguen a los vendedores de cannabis: la regulación es la mejor arma contra la mala calidad y también para poder asistir a alguien que pasa del uso recreativo a un consumo perjudicial.

Estados Unidos sabe de adicciones, especialmente al tabaco, cuyas grandes empresas se ocuparon de evitar hasta las publicidades que indicaban lo adictiva que es la nicotina. Una iniciativa del Estado de Nueva York aprobó la venta minorista del cannabis, desde ya menos adictivo y menos nocivo que la nicotina pero sobre el cual todavía pesan prejuicios sociales.

Curiosamente las primeras licencias de esta actividad fueron para personas que habían sido condenadas por posesión. En su mayoría. Los licenciatarios proceden de las comunidades afroamericanas y latinas. Según la norma ese padecimiento carcelario es compensado con la posibilidad de comercializar bajo la estricta mirada de las autoridades.

El Estado de Nueva York había legalizado la posesión de marihuana en marzo de 2021. En la norma se autoriza a la tenencia de 24 gramos por persona. La agencia Bloomberg se había tomado el trabajo de medir aproximadamente cuánto facturaba el mercado gris, ese que no es ilegal totalmente, pues en la Gran Manzana se vendía marihuana en camiones estacionados o en kioscos que contaban con permisos provisorios. Movían unos US$ 2.000 millones de acuerdo a la agencia de temas económico-financieros.

La Junta de Control de Cannabis del Estado, en ese contexto, procedió la semana pasada a registrar a los primeros 36 licenciatarios legales. Ocho son ONGs vinculadas a la rehabilitación de usuarios y consumidores de estupefacientes, y otros 28 son personas. Las solicitudes presentadas al Estado de Nueva York para poder comercializar cannabis ascienden a 900.

En el Estado hay 220 plantaciones industriales, que hasta ahora operan el cannabis medicinal. Allí las concesiones fueron a pymes y no grandes empresas. La única restricción para la compra legal es ser mayor de 21 años, igual que para el tabaco y el alcohol.

Los nuevos licenciatarios podrán abrirse al público a fin de año. Será una cantidad pequeña pero supone un cambio cultural muy importante en Estados Unidos, ya que hasta hace una década en ningún Estado se podía consumir marihuana con fines recreativos.

La realidad va por delante de las normas. Las estimaciones es que la mitad de los habitantes son usuarios recreativos, esporádicos o constantes. Y no menos importante es que los sondeos indican que dos de cada tres consultados está a favor de la comercialización legal. Gallup cifró en 68 el porcentaje de personas consultadas a favor del comercio legal de marihuana. No de drogas duras, cuyo tráfico seguirá siendo perseguido por las agencias de seguridad y cuyo consumo no deja de crecer, especialmente de las drogas sintéticas, más peligrosas para quienes las ingieren.