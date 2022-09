Nuevo iPhone 14: ¿cuándo llega a Uruguay y cuánto costará?

El iPhone 14 llegará a Uruguay entre fines de octubre y principios de noviembre a distribuidores autorizados.

El precio de lanzamiento partirá desde los US$ 1.400 en el modelo más barato de esta nueva versión.

Desde Mundomac, uno de los distribuidores autorizados en Uruguay, aseguraron que cuando llegue este dispositivo los precios del iPhone 13 descenderán.

En Estados Unidos, el teléfono inteligente más nuevo de Apple cuesta US$ 799 en su modelo de base, el mismo precio que la versión actual, mientras que un iPhone 14 Pro Max premium costará US$ 1.100.

Las características del nuevo iPhone 14 incluyen una batería más duradera y nuevas capacidades fotográficas para capturar escenas "ultra anchas" y entornos con poca luz. El dispositivo tiene una pantalla de 17 centímetros y una función de "SOS de emergencia" para habilitar el envío de mensajes sin tener cobertura de wifi.

¿Cuánto cuesta el iPhone 13 en Uruguay?

En Uruguay, un iPhone 13 mini de 256 GB cuesta US$ 1.499, el 13 "tradicional" con el mismo almacenamiento US$ 1.699 y el 13 Pro Max asciende a US$ 2.099.