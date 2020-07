O’Neill está internado y Zidane lo llamó para ponerse a disposición

El exvolante de la selección uruguaya, Nacional y Juventus de Italia, Fabián O’Neill, permanece internado desde el pasado viernes debido a que sufrió un ataque de hígado, indicaron este martes desde su familia.

El exfutbolista de 46 años se recupera en una mutualista de Montevideo, a la espera de que le den el alta para luego comenzar un tratamiento que implicaría un cambio en su forma de vida.

“Papá entró con un ataque al hígado muy importante el viernes pasado. Pensaban darle el alta el lunes, los valores venían bajando normalmente, pero prefirieron que se quedara hasta el miércoles para ver cómo seguía”, contó una de sus hijas, Martina, de 19 años, este martes a La Oral Deportiva de AM 970.

La joven agregó que “ahora está todo bajo control”. “El problema es si él decide seguir tomando, ahí va a ser una zona peligrosa”.

Fabián O'Neill y sus hijos cuando fue operado en 2016

O’Neill ya había tenido un percance de salud hace exactamente cuatro años, cuando el 30 de junio de 2016 fue operado de la vesícula.

“Después estuvo un mes y medio sin tomar. Como todos sabemos, es una enfermedad y no es fácil controlarla, necesita mucha ayuda y apoyo”, dijo Martina al hablar del alcoholismo que padece su padre.

“Cuando lo operaron en 2016 de la vesícula, estaba yo, que soy la hija del medio, Favio que tiene 17 y Marina que tiene 25, y él prometió que iba a dejar de tomar. Estuvo un mes y medo sin tomar, iba empezar un tratamiento que le habían mandado y no pudo”, recordó Martina.

En esta nueva internación, el Mago tuvo el apoyo de sus amigos más cercanos.

“La gente que lo rodeaba lo podía haber ayudado un montón”, señaló Martina al hablar de la carrera de su padre, quien desde su época como jugador tenía problemas con el alcohol. “Él cuando iba a las prácticas y a jugar, hacía que los compañeros orinaran en los controles”, contó.

“Hay muchas personas que lo quieren de verdad. Hace unas horas llamó Zinedine Zidane a mi madre para decirle que se había enterado de lo que pasaba con papá y que se ponía a disposición”, señaló la joven que nació en Turín, Italia, cuando su padre jugaba en Juventus y era compañero del ídolo francés.

“Como con Zidane, mi madre habló con Paco Casal, con Taborda… Acá se necesita mucho el apoyo de lo que los quieren. Él tiene muchas personas que lo quieren y tuvo muchas personas alrededor que no lo ayudaron en nada”, sostuvo Martina.

O'Neill cuand viajó en tren y sorprendió a los pasajeros

Un cambio de vida y un trasplante

En la familia de Fabián esperan que tenga un cambio de vida para poder recuperarse totalmente.

“Si tiene una recuperación sana, de hacer dieta, dormir las horas que le dicen, en un año podría ser operado de un trasplante de hígado y poder vivir hasta los 90 o 100 años”, dijo Martina, una de los tres hijos que tuvo O’Neill con distintas parejas.

Fabio, el menor de los hermanos, tiene 17 años y juega en Fénix, mientras que Marina, la mayor, es productora y comunicadora de moda.

“Fabio es muy buen jugador, he tenido posibilidad de ir a verlo. Le falta formarse a nivel profesional, como en la buena alimentación”, dijo Martina, que juega al hockey en Náutico.

En estos días de internación, el Mago recibió las visitas de Richard “Chengue” Morales y de Nicolás Rotundo, entre otros.

Por último, Martina aclaró algunas versiones que surgieron en las últimas horas.

“Han dicho un montón de cosas, que papá ha hecho un coma etílico y eso no es así, o que no había comido en 10 días, y a papá la comida no le falta”, señaló. “Papá tiene una cirrosis bastante importante por el alcohol y ojalá salga adelante, tenga la voluntad de dejar de tomar y se pueda tener a Fabián por unos años más”.

"Llegué a tener US$ 14 millones en el banco"

No es la primera vez que el Mago debe ser trasladado a un centro de salud. En junio de 2016 fue internado por problemas hepáticos y se le realizó una operación.

O’Neill, de 46 años, le puso fin a su etapa como futbolista en 2003, antes de cumplir los 30 años.

Su carrera siempre estuvo marcada por conductas polémicas, las que él confirmó una vez retirado, pero que no impidieron que pudiera destacarse en Nacional, el fútbol italiano y en la selección uruguaya.

En sus inicios en los tricolores conoció al “Chango” José Luis Pintos Saldanha, quien recordó algunas salidas nocturnas con su amigo. Tras una salida con él de 20 días seguidos, a la mujer le inventó que lo raptaron los marcianos. "Le había hecho todas las mentiras posibles a mi mujer y espontáneamente me salió eso. Yo hice muchas cosas como jugador, les pedía a los técnicos para salir. Después quería repetir lo que había dicho y no me acordaba", contó el compañero del Mago a 1010 AM.

O’Neill debutó en Nacional en 1992 y jugó en los tricolores hasta 1995. Luego, fue transferido a Cagliari de Italia donde jugó por cuatro años, hasta que pegó el salto a Juventus, el pico más alto de su carrera, en la temporada 2000/01.

Ahí coincidió con varias estrellas mundiales, entre ellas Zidane, quien reconoció la calidad del uruguayo. “Fabián era puro talento. No había que decirle nada, él tenía claro lo que había que hacer en el campo. Cada vez que jugaba lo hacía muy bien. Lo hacía de maravilla”, expresó el hoy DT de Real Madrid.

“Cuando había que decir una cosa lo decía a la cara a cada uno y yo prefiero ese tipo de personas. Es un personaje de los buenos”, expresó el francés en 2014 en una entrevista con Sport 890, en la que confirmó que había leído la biografía del Mago, “Hasta la última gota”.

Tras esa temporada en la Juve, O’Neill pasó a Perugia, volvió a Cagliari y retornó a Nacional para un fugaz período por los tricolores, donde se retiró, un año después del Mundial de Japón y Corea 2002, donde fue uno de los convocados, pero no llegó a jugar por estar lesionado.

¿Por qué se fue de Nacional y puso fin a su carrera? “Porque me peleé con (Eduardo) Ache. Quizás hoy digo ‘qué boludo que fui’”, contó a Montevideo Portal en una entrevista de 2012.

“Me peleé por temas económicos, al pedo. Cuando fuimos a arreglar, yo había pedido US$ 25 mil por mes y me dijo que era un platal. 'Bueno, dame lo que vos quieras pero si viene uno que gana más me voy'. Y vino Julio Dely Valdés y ganaba US$ 25 mil, estaba bien porque era ídolo de Nacional. Pero Jorge (el hermano) ganaba US$ 15 mil y no jugaba nunca. Entonces ahí me calenté y me vine. Después me vino a buscar Peñarol, por US$ 30 mil, pero no fui. Yo me identifico con Nacional y por una persona no lo voy a dejar de hacer. Después tuve ofertas del exterior pero ahí ya aflojé yo, me quedé en la estancia y después ya no quise más nada”, agregó.

Este año, en medio de la pandemia por coronavirus, O’Neill reapareció en los medios. "Llegué a tener US$ 14 millones en el banco, hoy no tengo ni el contador de luz en casa", dijo en abril en una nota con Sport 890. El exfutbolista ha comentado en más de una ocasión que malgastó su dinero en negocios, apuestas y separaciones.

Agregó que espera la vuelta del fútbol para pedirle trabajo a Francisco Casal, quien fuera su representante. "Por lo menos para poder ver gurises en el interior", comentó el oriundo de Paso de los Toros.

En ese momento, el Mago también habló de su salud: "Por fuera parezco un auto a la venta, pero por dentro no tiene motor, batería, nada".