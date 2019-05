Old Girls le ganó el clásico del hockey a Old Christians

Con un gol de una de sus jugadores estelares, Milagros Algorta, Old Girls le ganó el domingo 1-0 a Old Christians, como visitante en cancha de Stella Maris, y festejó a lo grande en una nueva edición del clásico de hockey sobre césped femenino.

El partido correspondió a la sexta fecha del Campenato Uruguayo que se había pospuesto semanas atrás por tormenta eléctrica.

Con el triunfo, las azulgranas superaron por un punto a su tradicional rival en la tabla ubicándose en el cuarto lugar.

Carrasco Polo, con la inyección de varias jugadoras juveniles, le ganó 3-0 a Woodlands y quedó como único puntero del certamen.

Los goles fueron de la juvenil Magdalena Verga por partida doble y de Camila Piazza, quien alcanzó a Manuela Vilar del Valle en la cima de la tabla de goleadoras del certamen.

Polo, vigente tricampeón del torneo, superó en la cima a Old Sampa que cedió su invicto al perder 2-0 con Yacht que anotó por intermedio de Anastasia Olave y Belén Cedrés.

Por último, Old Ivy ratificó su marcado progreso al golear 4-0 a Biguá con doblete de Belén Barreiro y uno de Carolina Vega y Florencia Guido. Náutico tuvo fecha libre.

Posiciones

Carrasco Polo: 16 (7 partidos jugados)

Yacht: 15 (7 partidos jugados)

Old Sampa: 14 (7 partidos jugados)

Old Girls: 13 (7 partidos jugados)

Old Christians: 12 (7 partidos jugados)

Náutico: 11 (7 partidos jugados)

Old Ivy: 7 (7 partidos jugados)

Woodlands: 4 (8 partidos jugados)

Biguá: 0 (7 partidos jugados)

Goleadoras

1- Camila Piazza (Carrasco Polo), Manuela Vilar del Valle (Yacht) 9

2- Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

3- Sofía Mora (Carrasco Polo) 6

4- Emilia Arias (Náutico), Clementina Cristiani (Old Sampa) 5

5- Sol Amadeo (Carrasco Polo), Manuela Vidal (Náutico), Victoria Barbero (Old Christians), Milagros Algorta (Old Girls), Manuela Quiñones (Old Sampa) 4

Próxima fecha (9ª)

Old Ivy-Old Girls

Náutico-Carrasco Polo

Old Christians-Old Sampa

Biguá-Yacht

Libre: Woodlands