Old Girls y Carrasco Polo definen el Uruguayo de hockey sobre césped femenino

Old Girls y Carrasco Polo se enfrentarán este sábado a la hora 20.30 en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped.

Old Girls llega con la ventaja de haber ganado la Tabla Anual por lo que en caso de perder habrá una nueva y definitiva final que se disputará el domingo en la misma cancha.

La entrada es libre y habrá food trucks desde la hora 16.30. La actividad comenzará a la hora 16.30 con la final sub 18 entre Náutico y Old Girls. A las 18.30 se medirán Old Girls-Northfield y después será turno para la final del primera.

Old Girls, dirigido por Matías Pereiro, es el vigente campeón tras un espectacular 2021 en el que ganó el Apertura con un punto de ventaja sobre Náutico y el Clausura con cuatro más que Polo. De 16 partidos ganó 12 y empató cuatro con 51 goles a favor y 18 en contra. Milagros Algorta fue la goleadora de la temporada con 16 goles.

Esta temporada, tras los dos años de pandemia de covid-19, el torneo se volvió a jugar con formato de playoffs.

Old Girls y Carrasco Polo terminaron en el primer lugar de la Tabla Anual ganándose un partido cada uno entre ellos en la fase regular.

Por esa razón, el jueves 24 de noviembre jugaron una final para definir al campeón de la Anual. Resultó Old Girls que ganó 3 a 1 con dos goles de Milagros Algorta y uno de Sophie Tatton. Para Polo anotó Sol Amadeo.

Diego Battiste

Sol Amadeo, delantera de Carrasco Polo

Eso dejó a Old Girls con el 1 para los playoffs y a Polo con el 2. Ambos quedaron clasificados directamente a semifinales.

En cuartos de final jugaron el 3, Náutico, con el 6, Old Christians y el 4, Woodlands, con el 5, Yacht.

Ambas series se jugaron en formato ida y vuelta, el último fin de semana de noviembre.

Náutico impuso su lógico favoritismo sobre Old Christians ganando 3-1 con doblete de Manuela Vida y un gol de Lupe Curutchague mientras que en la revancha goleó 4-1 con goles de Manu Vidal, Cecilia León, Agustina Diaz y Jacinta Curutchague. Los tantos de Christians fueron de Manuela Neme en ambos partidos.

Diego Battiste

Náutico llegó a semifinales

En la otra serie, Woodlands dio el batacazo al vencer a Yacht 5-3 en el primer juego perdiendo 2-1 la revancha. De esta manera, el equipo liderado por Janine Stanley y Constanza Barrandeguy alcanzó la primera semifinal de su historia.

En el primer partido Maite Lugaro hizo dos goles anotando el resto Stanley, Florencia Felvinczy y Sofía Trigo. Yacht estuvo 5-1 abajo y terminó 5-3 con goles de Sabrina Garaza, Patricia Campos y Anastasia Olave. En la revancha ganaron 2-1 con anotaciones de Verónica Dupont y Delfina Burgos contra un gol de Maite Lugaro.

@owchockey

Woodlands, histórica semifinal

Sin embargo, en las semifinales, tanto Old Girls y Carrasco Polo impusieron sus favoritismos.

Polo derrotó 2-1 a Náutico el sábado pasado pero el domingo perdió 2-1 la revancha. Fueron a shoot-out y ahí apareció la gran figura de la golera Victoria Beares para atajar dos ejecuciones de las rojas. En el primer partido, Elisa Etcheverry marcó dos goles. En la revancha el gol fue de Camila Piazza. Para Nauti anotaron Agustina Taborda en el primer juego y Manuela Vidal y Lucía Laborde en el segundo.

Old Girls, por su parte, derrotó a Woodlands 4-0 y 2-0. En el primer anotaron Milagros Algorta, Cecilia Casarotti, Justina Arregui y Paula Pérez y en el segundo hubo un doblete de Ceci Casarotti.

Así llegan a la final Old Girls y Polo, los equipos que se repartieron los últimos ocho torneos femeninos. Dos potencias frente a frente. Una invitación a ver el mejor hockey uruguayo y en una cancha de primer mundo.