Olivera, dirigente de Fenapes: integrantes del gobierno "van en línea con Jair Bolsonaro que promueve la violencia en la sociedad"

El dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, apuntó contra la coalición oficialista por la campaña del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y señaló que integrantes del gobierno "van en la misma línea que Jair Bolsonaro que promueve la violencia como elemento de convivencia en la sociedad".

"Apuntan al elemento emocional de la gente. Deberían esgrimir argumentos sólidos, sensatos, para intentar brindar su postura y no decir que se vuelve al pasado y que vamos al lejano oeste, con el revólver en la cintura, y vamos a andar a los tiros todos contra todos. Buscan el atajo emocional para fundamentar los cambios que se introducen en la LUC. Parte de la estrategia del gobierno es intentar instalar en el escenario que supuestamente somos mentirosos y somos el pasado", aseguró el dirigente.

En esa misma línea, Olivera agregó que la campaña del gobierno será con "elementos de provocación" como la "persecución política y sindical que se está está llevando adelante en Secundaria". "La persecución política es algo con lo que distintos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional históricamente han estado comprometidos. No de ahora sino de antaño. Las prácticas de persecución político-sindical que llevaron a destituciones, a detenciones, fueron orquestadas por sectores civiles colaboradores de la dictadura fascista. Y allí hay un compromiso histórico de sectores del PN y del PC, incluso cabildantes. No hay que olvidar que el actual senador Guillermo Domenech era instructor sumariante en plena dictadura", apuntó.

Y agregó: "Como lo ha dicho algún catedrático importante, desde la década del 80, en los últimos años de la dictadura, no se veía un proceso de persecución tan grande como el actual, donde pareciera que el Estado de Derecho ya no rige en la educación secundaria, donde los abogados buscan argumentos tan fácilmente rebatibles que van por las posiciones de forma y no de contenido. Y donde las autoridades actúan en función de definiciones político partidarias. Y esto es un problema para la institución educativa".

El dirigente señaló que hay "mucho nerviosismo en el gobierno" y "que por eso se expresa en tratar de generar la idea de que los planteos son falsos o volver a un pasado que se comprometieron a cambiar". "Pero el problema es que la gente está comprendiendo que los cambios no pueden ser contra la gente", sentenció.

A su vez, Olivera apuntó contra el diputado colorado Felipe Schipani que ha sido uno de los principales denunciantes de la actuación de Fenapes. "Es un especialista en perseguir docentes. En los últimos meses, su única función como legislador ha sido la de generar las condiciones para la persecución política-sindical. Esto se nutre de la mejor historia de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado y por eso no nos sorprende".