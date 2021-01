ONGs denunciaron que le dieron cargo a exlíder proxeneta, pero hace tareas para rehabilitarse

La Intendencia de Paysandú desmintió la información difundida por diversos colectivos, en la que aseguran que Sergio Escobar -procesado por proxenetismo, lesiones graves y homicidio- fue designado en la Dirección de Promoción Social de la comuna. El trabajador “no cumple funciones en áreas sociales”, sino que participa de un programa de apoyo a ex presos y privados de libertad, señaló la intendencia en un comunicado.

Su labor, en el área de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos, se desarrolla en el marco de un convenio para apoyar la rehabilitación de ex presos y personas privadas de libertad, que se realiza desde administraciones anteriores y es compartida por la actual. “No es cierto, nos toma por sorpresa, es una información falsa, una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos el escrache que se hizo”, dijo el intendente Nicolás Olivera a El Observador.

Los colectivos Hermandad pro derechos, Asociación Civil Sandra Ferrini, Mujeres de Negro y Colectiva Otra, expresaron su “profunda preocupación” ante el "nombramiento" de Escobar, que fue procesado en 2012 por varios delitos asociados a la explotación de menores y proxenetismo.

Olivera se comunicó con el comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, quien respaldó la política rehabilitación de este hombre que, no es funcionario de la intendencia, sino que cumple tareas a raíz del convenio. Hay otras siete personas en la comuna sanducera que cuando asumió la nueva gestión, ya estaban trabajando para rehabilitarse. Hay casos de traficantes de drogas, de armas y de homicidios muy especialmente agravados, comentó.

“Insisten en que la política de rehabilitación parte del trabajo, y después salen con esto. Ahora tengo que pedir los antecedentes de todo el mundo, a investigar quiénes son y qué hicieron. ¿Los tendría que echar pensando en esto que se está diciendo? Entonces, cero políticas de rehabilitación. Cuando se habla de derechos humanos a veces se desconoce otra parte”, añadió el jefe comunal.

De las organizaciones que firmaron el comunicado, Olivera había tenido contacto y trabajado con delegadas de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). Para el jerarca, esa comunicación ya se “partió”. “Nos toma por sorpresa por la falsedad, por la mentira”. Dijo no tener amistad ni trato fluido, sino que sabe de Escobar porque en el departamento conoce “a miles de personas”. Personal de Recursos Humanos se comunicará con Escobar ante la situación. “No parece que a partir de una mentira, se lo condene de vuelta”, concluyó.

“¿Qué se pretende para los ex presos si no es trabajo?”, expuso el colectivo Nada crece a la sombra, luego de la postura de las ONGs. “Los convenios laborales de las intendencias para ex presos son fundamentales para la reinserción. Esta persona va a realizar tareas de servicio (recolección de basura, construcción). No ocupará ningún cargo o dirección”, escribió mediante Twitter, en la línea de la comuna.

“No entendemos el porqué de esta campaña, y es eso precisamente, una tarea de enchastre, que lo que logra es poner en evidencia y públicamente a gente que está tratando de volver a insertarse en la sociedad”, concluyó el comunicado.

“Atentos a las nuevas designaciones”, iniciaba el comunicado de las ONGs. Y mencionaba delitos que corresponden a violaciones de los derechos humanos. El “Zorro” Escobar, exlíder de una red de proxenetismo, lavado de activos, explotación sexual de menores y trata de personas, fue procesado el 21 de agosto de 2012.

El hombre reconoció en ese momento que tenía “varias mujeres y que le giraban dinero”, pero negó obligarlas a prostituirse. Fue procesado con prisión por un delito continuado de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y contribución a la explotación de menores en reiteración real.

Reclutaba menores en Paysandú, les ofrecía “el paraíso”, según el juez Néstor Valetti. Las jóvenes trabajaban para él, en principio, en las calles de Paysandú. Luego eran llevadas al prostíbulo Las Palmeras, de Young. Algunas iban a Maldonado y el destino final era Argentina, Italia o España.