Operación Bagdad: imputan a más traficantes de pasta base y fiscalía busca al jefe del grupo

La Justicia envió a prisión a otras tres personas vinculadas a un grupo de narcotraficantes por la causa que investiga la histórica incautación de 347 kilos de pasta base encontrados en un campo de Artigas, y 206 kilos de cocaína confiscados en otro predio de Canelones, a partir de un operativo coordinado por la brigada de narcóticos desplegado entre el domingo y el martes de esta semana denominado Operación Bagdad-Bangui.

Luego de tres audiencias este miércoles, la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno logró sumar otros cinco imputados a los siete que ya habían sido enviados a prisión el día anterior por este caso, y que según la policía implicó la "desarticulación" del grupo criminal. Sin embargo, fuentes de la fiscalía dijeron El Observador que el "jefe de la movida" en Uruguay todavía no fue identificado.

En las instancias judiciales de este miércoles, la Justicia determinó la cárcel como medida cautelar durante 120 días para tres imputados, mientras que a los otros dos –un hombre y una mujer– les impuso arresto domiciliario durante el mismo plazo.

Entre los imputados se encontraba uno de los que tenía el rol más preponderante en la banda, encargado de la "logística" del grupo y responsable de coordinar la recepción de la droga y su envío al exterior, agregaron las fuentes. A este hombre, dedicado íntegramente al narcotráfico, se le imputó el delito de comercialización y otro de posesión de estupefacientes. Además, arrastró con su actividad a su padre y su pareja.

A su padre lo implicó al solicitarle que guardara en su campo –ubicado en la ciudad de Las Piedras– 206 kilos de cocaína, que habían llegado en avionetas al otro campo de Artigas, y que luego serían llevados al extranjero. Por aceptar eso y ser detenido tras un allanamiento en el predio, este hombre fue imputado de un delito de posesión de droga y enviado a prisión preventiva junto con el hijo –pese a que debido a su estado de salud y sus 60 años será atendido por un médico forense para definir si está en condiciones de estar tras las rejas-.

La mujer, por su parte, fue acusada de un delito de comercialización de estupefacientes en calidad de cómplice, y enviada a su casa bajo arresto, mientras se espera que avance la investigación fiscal. Tras los interrogatorios, aseguró que "sospechaba" que su pareja era un narcotraficante, así como dijo haber desconfiado de los US$ 49.000 incautados en el allanamiento al campo, y que habían sido fruto de esta actividad.

Por la mañana, otro integrante de la banda fue imputado con prisión por asistencia al narcotráfico y otro por porte de arma, aunque con arresto domiciliario. Este último era el capataz del campo cerca de Bella Unión, en donde cayeron los paquetes de droga lanzados por aviones a baja altura este fin de semana.

Por otra parte, la fiscalía también investiga a un productor rural de Artigas, dueño del ganado que pastorea en las hectáreas donde se hicieron los allanamientos. Como los elementos recabados por la fiscalía hasta ahora no apuntan contra este hombre, se decidió no iniciar una investigación penal contra él. No obstante, quedó emplazado por la Justicia y deberá cumplir medidas cautelares, como fijación de domicilio y prohibición de salir del país.

El procedimiento policial que golpeó a este grupo llevó por nombre Operación Bagdad-Bangui y se realizó luego de varios meses de una investigación a cargo de la fiscal Mónica Ferrero –hoy en licencia médica-.

Los allanamientos tuvieron lugar en Artigas y Canelones, pero también en Montevideo y Maldonado, porque la banda actuaba en varios puntos del país.

Las autoridades también incautaron cuatro autos que se usaban en la maniobra, además de tres fusiles de asalto AR-15, una escopeta y un cargador, los US$ 49.000, celulares y handys.