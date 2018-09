Operadores estudian pesificar tarifas para amortiguar shock argentino en la temporada

Los operadores turísticos se están moviendo para que la fuerte devaluación argentina no los agarre con al guardia baja. De hecho, en Colonia aseguran que ya sufren hace cuatro meses ese efecto con una contracción del 50% en la cantidad de visitantes provenientes de la vecina orilla que ha derivado en el cierre de hoteles, restaurantes y envío de personal a seguro de paro.



A las promociones que ya están aplicando algunos agentes como ofrecer 3x2 (alojarse tres días y pagar dos) en los hoteles y hostels, ahora en Rocha están impulsando una pesificación de las tarifas hasta después de finalizada la próxima temporada estival (marzo 2019).

La Corporación Rochense de Turismo comenzó a trabajar sobre esa estrategia con su núcleo de socios de 280 operadores de alojamientos, inmobiliarios, gastronómicos y transporte. La gremial pretende que la opción de pasar todas sus tarifas a pesos uruguayos tenga la mayor “aceptación posible” desde La Paloma hasta el Chuy para que la medida pueda “surtir efecto”, explicó a El Observador el integrante de la corporación Jesús Ramos.

“Todavía no tenemos una resolución definitiva, pero hay mucha gente que está de acuerdo”, adelantó. Está previsto que esta propuesta –así como extender hasta noviembre la de ofrecer promociones de 3x2 y 4x3 en hoteles y hostels– termine de consensuarse la próxima semana. Uno de los temas que tendrá que resolver la Corporación Rochense de Turismo es qué dólar toma para pesificar sus tarifas tanto para los visitantes extranjeros y uruguayos que lleguen a ese departamento.

“Puede ser $ 31, pero son todos detalles que tenemos que terminar de discutir”, indicó el operador turístico de este departamento. En la pizarra del BROU de este jueves el dólar cotizaba al público a $ 33,30 en la punta vendedora y a $ 31,90 en la compradora. Uruguay ya devaluó su moneda casi 14% en lo que va de este año, por lo que también para el turismo interno el costo de alquilar un inmueble o alojarse en un hotel se iba a sentir en bolsillo si no se reducen las tarifas en dólares.

El intendente de Rocha, Anibal Pereyra, dijo a El Observador que “se viene una temporada en la que Argentina está con serias dificultades. Hay que tener estrategia y no quedarse estático con una solución única”.

“Rocha no se va a quedar llorando porque en Argentina el dólar es más caro. Vamos a trabajar junto con el gobierno nacional para trabajar en este tema”, anunció.

Estrategia común

Este sábado 8 de setiembre habrá un cónclave del sector turístico a nivel nacional con operadores privados, autoridades del Ministerio de Turismo y jerarcas departamentales de esa área. “La idea es salir con una propuesta integral entre el sector público y privado para transmitir un mensaje potente para la próxima temporada”, dijo el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez. La campaña de Uruguay como destino turística ya está cerrada para la Feria Internacional de Turismo que se desarrollará en Buenos Aires del 29 de setiembre al 2 de octubre..

Martínez indicó que todo el sector debe encolumnarse detrás de una postura “coherente y prolija” para que sea efectivo y tenga impacto. “Si bien cada departamento tiene su perfil, tenemos que ver cómo llegamos a una estrategia común”, indicó.

En Colonia cerraron hoteles y restaurantes

La devaluación de 50% que procesó Argentina ya hizo mella en el departamento emblema para el turismo de la costa suroeste: Colonia. El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Gerardo Pernigotti, informó que en el trimestre mayo-agosto la actividad en ese departamento cayó 50% respecto al año pasado. La salud del turismo del departamento depende casi en su totalidad de los visitantes de la vecina orilla. Producto del flojo desempeño de los últimos meses Buquebus envió a 70 trabajadores a seguro de paro, cerraron cuatro hoteles y algunos restaurantes solo abren de jueves a domingo. “La ciudad está muy quieta. Este ritmo de actividad es insostenible y sabemos que va a ser así hasta diciembre”, proyectó el operador, que este mes debió enviar a ocho de sus trabajadores al seguro de desempleo.

Pernigotti dice que cuando el visitante de la vecina orilla pierde 50% de su poder adquisitivo por el desplome de su moneda “no hay mucho que se puede hacer” desde este lado del charco. “Hoy a los pocos que vienen (por los argentinos) les parece todo caro. Y las tarifas no la subimos hace un año. Por más que uno regale algo, si la gente no viene, no hay negocio”, explicó. El operador indicó que ante esta coyuntura difícil lo único que queda es “reorganizarse económicamente” para ver cómo se puede llegar hasta el pico de la temporada.

La primera reacción del gobierno

La primera medida que tomó el Poder Ejecutivo para amortiguar la devaluación argentina fue la de volver a reinstuarar el descuento de los 22 puntos de IVA a los turistas que llegan desde el exterior. La rebaja también se aplicará en los rubros gastronómicos, en actividades de catering y en alquiler de autos, y se aplicará sobre aquellos turistas que paguen con tarjetas de crédito emitidas en el exterior. La medida se implementará en octubre y se extenderá hasta abril del próximo año, con una renuncia fiscal estimada en unos US$ 20 millones.

“Argentina es el principal cliente del principal rubro de exportación del país; esa es una realidad. El principal rubro de exportación del país es el turismo receptivo; no hay otro que genere más dinero que ese, y hay un cliente dominante, que es Argentina y va a seguir siéndolo”, aseguró el ministro de Economía Danilo Astori la pasada semana durante su comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Primer semestre positivo en visitas pero negativo en gasto

Uruguay recibió en los primeros seis meses del año 2,14 millones de turistas no residentes, lo que significó un aumento de 1,7% respecto a igual período de 2017. Sin embargo, el ingreso de divisas cayó 1,8% respecto a igual período del año pasado con US$ 1.414 millones, según los datos que divulgó el Ministerio de Turismo. El gasto promedio por persona fue de U$S 658,4, lo que significó una retracción de 3,5% frente a igual período de 2017.

Por origen, Argentina es por lejos el principal proveedor de turistas. Solo en el semestre enero-junio arribaron al país 1,505 millones, casi 1% por encima de igual período del año pasado. En segundo lugar se ubicaron los brasileños con 220 mil visitantes (-8,5%) y tercero los chilenos con 32 mil (+18,5%). Finalmente, los uruguayos residentes en el exterior realizaron 196.300 visitas al país en el período enero-junio, produciéndose un aumento de 33,2% respecto a igual período de 2017.