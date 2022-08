Organizaciones sociales promoverán nulidad de la elección para miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos

Organizaciones sociales anunciaron que impugnarán el proceso de elección para el consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y promoverán la nulidad de las resoluciones al respecto de la comisión especial parlamentaria porque "no actuó como manda la ley".

Justamente, este lunes se realiza una primera votación en la Asamblea General, pero por falta de acuerdo para llegar a las mayorías necesarias habrá una segunda votación en los próximos días.

Según manifestaron las organizaciones sociales en una conferencia de prensa este lunes en la explanada del Palacio Legislativo, la comisión actuó "fuera de la ley y al margen de los Principios de París, que son aquellos que orientan y sustentan las instituciones de derechos humanos y las defensorías del pueblo".

La comisión "aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debió aceptar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la Inddhh", indicaron.

Asimismo, "no controló todos los requisitos de admisibilidad que la ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de 'contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos', resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentan incompatibilidades", alegaron.

Diego Battiste

Organizaciones Sociales se manifestaron este lunes en el Palacio Legislativo sobre la elección de integrantes de la Inddhh

"Por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el tribunal resuelva la cuestión de fondo", sostuvieron.

Algunas de las organizaciones sociales que declararon conjuntamente este lunes son: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Servicio Paz y Justicia - Uruguay, Colectivo Ovejas Negras, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, Comisión Memoria Muchachas de Abril, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Mujeres Sin Miedo - Minas, Lavalleja, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos.

Asimismo, las organizaciones sociales señalaron que "el Parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar". "No queremos ni pensar qué pasará con cada observación y resolución que tome la institución si después el tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo", manifestaron.