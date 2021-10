Organizadores de eventos dicen que el MSP le "miente a la población" sobre su "injerencia" en la realización de fiestas

La Asociación de Salones de Fiestas de Uruguay (ASFU) cuestionó este sábado al Ministerio de Salud Pública (MSP) luego de la polémica generada en torno al derecho de admisión a eventos –de la que la cartera se deslindó diciendo que solamente realizaba "recomendaciones"– y señaló que en realidad existe "injerencia" de parte de las autoridades sanitarias que afecta, en mayor o menor medida, el límite del aforo, la duración y el ingreso de los no vacunados contra el covid-19. Para la ASFU, el MSP actúa como "filtro" a la hora de realizar fiestas y negar esa incidencia es "mentirle a la población".

El episodio provocó un cruce de posturas entre el director general de Salud, Miguel Asqueta, y el abogado Hoenir Sarthou, representante de padres de menores de edad y organizadores, quien envió una solicitud instando al MSP a que “actualice” el protocolo de fiestas y eventos, “flexibilizándolo en relación a fiestas y cumpleaños de 15 para baile”.

Desde el ministerio se defendieron diciendo que los organizadores son quienes deciden, basados en las recomendaciones sanitarias, si realizan eventos o fiestas con población vacunada o con población mixta (vacunada y no vacunada). "El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares”, señala un documento firmado por Asqueta, en nombre de la cartera.

Los asociados sostuvieron, sin embargo, que esa afirmación es incorrecta y que la incidencia del gobierno fue "tajante" al prohibir determinadas actividades o aforos. Y así lo explican en un comunicado: "Decir que el MSP no tiene injerencia es mentirle a la población y faltarle el respeto a todo un sector que está paralizado y sufriendo las consecuencias de la pandemia como ningún otro. Hay que tener en claro que aún con los protocolos vigentes, hay muchos trabajadores de eventos que no han vuelto a la actividad".

En una carta enviada al ministro de Salud, Daniel Salinas, los organizadores manifestaron que cuando transmiten las opciones de eventos a sus clientes siempre lo hacen basado en que, a su juicio, "impone" el departamento de salud del gobierno, dice el texto divulgado este sábado.

"En todas las reuniones que mantuvimos por tema protocolos o autorizaciones el MSP fue tajante al prohibir ciertas actividades o aforos. Sí es cierto que desde el sector presentamos infinidad de protocolos, porque en la desesperación por trabajar hemos puesto mucha creatividad y estudiado opciones para poder hacer eventos de muchas formas diferentes, pero todos tenían que pasar el filtro del MSP y en su mayoría la respuesta fue un no rotundo. Si eso no es tener injerencia, entonces no entendemos qué es", expresaron.

"El MSP nos autoriza a realizar baile solo con población vacunada, no nos 'recomienda' tal cosa", subrayaron, a modo de ejemplo.

El aforo actual recomendado por el MSP para fiestas es de 75% en lugares a los que solo concurren personas vacunadas y de 55% si se le permite el ingreso a no vacunados. Además, el ministerio estableció que el máximo de personas permitido en un lugar cerrado es de 800 en un evento solo para vacunados y de 200 en los que haya no vacunados; en lugares abiertos es de 800 y 400 respectivamente.