Orsi apuntó contra Adrián Peña: "Si me pagaran como ministro trataría de operar menos"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, señaló que el ministro de Ambiente, Adrian Peña, tendría que "operar menos" sobre temas internos de Canelones y dedicar "más tiempo" a hablar sobre medioambiente. "Si a mí me pagaran como ministro y tuviera que hablar del medioambiente, le dedicaría un poco más de tiempo a esas cosas. Trataría de operar menos", aseguró este jueves en entrevista con radio Universal.

"Que un ministro de gobierno se esté metiendo en la dinámica política de la interna de un departamento o que haya dicho que el modelo del gobierno de Canelones está agotado... ¡un ministro de Estado! ¡Dios me libre!", exclamó Orsi y aseguró que el problema de fondo es que Peña "conversa demasiado" con el presidente, Luis Lacalle Pou, al tener sus oficinas en Torre Ejecutiva. "Se le dio el ministerio, pero no hay ministerio. No hay edificio. Eso implica que las oficinas del ministro estén muy cerquita del presidente, entonces se cruzan en todos los pasillos", aseguró.

A su vez, Orsi afirmó que prefiere "no embarrar la cancha" pero que a partir de la votación frustrada del fideicomiso en la Junta Departamental y el conflicto de los ediles podía "empezar a hablar de cuánta gente entró en algunos ministerios", pero que prefería "cerciorarse más" de la situación.

Por otro lado, el intendente canario celebró la reunión del coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, con el presidente de la República, ocurrida el pasado lunes, pero señaló que lo "que habría que hacer es fortalecer las instituciones partidarias". "¿La autoridad partidaria cuál es? Dicho de otra forma, ¿el Partido Nacional no tiene autoridades?”, reflexionó.

Según Orsi, para el encuentro tendrían que "haber sentado a (Julio María) Sanguinetti, a (Guillermo) Domenech, a (Pablo) Iturralde y a (Ricardo) Ehrlich en este caso". "Porque esa es la autoridad partidaria. Creo que acá la Presidencia sustituye absolutamente todo y ocupa absolutamente todo", afirmó.

“La vez que nos reunimos con el presidente, cuando estaba todo muy trancado, dije: 'pero acá lo mejor es que se reúnan los partidos'. El presidente no es un partido, es el presidente de todos nosotros. Si el presidente se erige como jefe del partido, como puede ser en otras partes del mundo, y actúa en tanto jefe del partido, las señales son por lo menos complejas", aseguró.

Orsi agregó que este es "un tema político, de concepción del Estado y de República", que lo diferencia del presidente. "Por algo estamos en partidos distintos. Hay un estilo y una forma de manejarse que, por un lado, uno elogia el hacerse cargo de absolutamente todo, pero por otro lado visualiza los riesgos, ¿no? Yo soy bastante menos presidencialista. El presidencialismo cada vez me gusta menos. El rol de los partidos no debería quedar a un costado", aseguró.