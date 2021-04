Orsi molesto con que intendentes blancos eleven propuestas al gobierno por fuera del congreso

El presidente Luis Lacalle Pou iba a asistir al plenario del Congreso de Intendentes agendado para el jueves 25 de marzo en la Rural del Prado. Era la primera vez con todos los flamantes jefes comunales desde su asunción a fines de noviembre. Así estaba pautado, pero dos días antes el gobierno dispuso varias medidas en Consejo de Ministros ante el crecimiento de la epidemia por covid-19. La marcha atrás también alcanzó la agenda prevista para esa semana, y el encuentro se suspendió.

Al día siguiente los intendentes se reunieron de forma virtual, aunque ya no en el marco del congreso. Desde entonces tuvieron lugar distintas instancias, pero no volvió a convocarse el plenario, pasaron a mediar las pantallas y el encuentro con Lacalle Pou aún no tiene fecha. Sin embargo, el diálogo con el gobierno nacional no faltó: dos semanas atrás el mandatario se hizo presente en una reunión virtual de los jerarcas departamentales del Partido Nacional, y este lunes recibió en Torre Ejecutiva a los tres del Frente Amplio.

Pero esta dinámica de "pico a pico", que como en el truco libra tres frentes distintos, despertó malestar en filas de la oposición, y así lo expresó en público el intendente canario Yamandú Orsi. "Hasta hace muy poco las propuestas que surgían de las intendencias hacia el gobierno nacional se coordinaban desde todas las bancadas. Estamos corriendo el riesgo de que el propio Congreso de Intendentes entre en esa lógica partidaria en la que no había entrado", declaró en entrevista con Informativo Sarandí.

"Siempre fuimos el congreso, y cuando íbamos a pelear con cualquier integrante del gobierno nacional, ahí no mirábamos partido y reclamábamos por igual", expuso Orsi. "Yo le dije al presidente (en la visita del lunes a Torre Ejecutiva): 'Todo esto que se está planteando acá, deberíamos aprovechar el ámbito del Congreso de Intendentes para poderlo materializar'”, añadió. "Yo no digo que hayamos perdido poder, pero estas señales de ir en bancadas por separado lo debilitan un poco".

Orsi mencionó su molestia por la propuesta elevada por la bancada nacionalista y promovida por el presidente Lacalle de crear 15 mil jornales solidarios por un plazo de cinco meses. La iniciativa consiste en un programa de empleo transitorio a ser desarrollado en órbitas municipales pero con el financiamiento del Fondo Coronavirus. "Esas cosas estaría bueno que nos comentaran antes y no enterarnos por una conferencia de prensa", afirmó el intendente canario. Este lunes el mandatario comunicó a Carolina Cosse, Andrés Lima y el propio Orsi que el Poder Ejecutivo ultimaba los detalles de un proyecto de ley para implementar la iniciativa.

Camilo dos Santos

La mesa del Congreso de Intendentes está compuesta por el presidente Carmelo Vidalín (Durazno), y vicepresidentes Andrés Lima (Salto) y Richard Sander (Rivera); nacionalista, frenteamplista y colorado, respectivamente

El intendente floridense Guillermo López, por su parte, discrepó con su par canario. El jerarca expuso que dos semanas atrás tuvieron una reunión de coordinación como bancada junto a autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para "compartir inquietudes que manifestaban compañeros". "Coincide que el Poder Ejecutivo comparte la inquietud y hace una propuesta asociada a eso", dijo a El Observador.

"El valor del Congreso de Intendentes lo destacamos y lo queremos defender desde el Partido Nacional como una herramienta principal. Si existió algún malestar, intentaremos corregirlo para que esta institución siga creciendo", planteó López. El floridense señaló que el presidente del CI, Carmelo Vidalín, no participó de la reunión "expresamente" para "no dar la señal de que los intendentes blancos iban en nombre" del organismo.

"No compite una cosa con la otra", consideró el jerarca. "Una es desde el Partido Nacional y otra es desde la responsabilidad del Congreso de Intendentes. No es que la bancada quiere quitar el espacio", opinó. "Más bien fue un malentendido al que tenemos que prestar atención para que no genere suspicacia donde no la hay", remató.

Consultado sobre el tema, el intendente de Rivera, Richard Sander consideró que "el camino siempre debe ser por el congreso", pero que por ello "no se puede inhabilitar que las bancadas vayan por su cuenta". "Cuando en febrero fue la Mesa (a Torre Ejecutiva) yo planteé este tema del empleo, con algunos planes como ya habíamos tenido en el gobierno de (expresidente Jorge) Batlle", manifestó a El Observador el jerarca colorado. "Más allá de que no se haya utilizado el congreso, son temas que cuando volvamos, seguro los tomará como suyos. Acá más que puntos de desacuerdo tenemos que plantear puntos de acuerdo", añadió.

"Más fácil llegar al presidente"

El intendente de Durazno y actual presidente del Congreso, Carmelo Vidalín, expuso que "no ha habido congreso por las razones obvias de la pandemia". "No obstante eso, la Mesa, que es la que tiene la representatividad —integrada por el riverense y colorado Richard Sander, el frentista salteño Lima y el nacionalista Vidalín—, sí ha mantenido reuniones con el presidente", defendió en diálogo con El Observador.

Vidalín también defendió que algunos colegas entendieron que era oportuno hacerle llegar al gobierno una política social "para generar empleo para la gente más vulnerable", planteó. "Tenemos concepciones diferentes. Los blancos apostamos al trabajo y el Frente Amplio apuesta a las dádivas", añadió el intendente.

El duraznense, quien consideró a título personal que, si bien durante sus gestiones mantuvo un buen relacionamiento con los entonces presidentes Jorge Batlle (colorado) y Tabaré Vázquez (Frente Amplio), cree que con la administración del nacionalista Lacalle Pou "hay una apertura mayor". "Ahora a los intendentes nos es más fácil llegar al presidente. Antes quedábamos en OPP", sostuvo.

El próximo martes al mediodía la Mesa del Congreso de Intendentes se reunirá de forma presencial en Montevideo, por primera vez desde febrero. Uno de los temas a tratar será el pedido del ministro de Turismo, Germán Cardoso, de que las intendencias exoneren de las contribuciones a hoteles y de las patentes de rodado a las empresas de transporte.