Orsi ve "un golazo" una posible fórmula con Cosse: "Te imaginás que alguien diga 'ay no, yo vice no quiero ser"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que una fórmula presidencial junto con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, sería "un golazo", y al ser consultado si él aceptaría ir como vice, respondió que estaría donde le toque.

Al ser entrevistado este viernes en la tarde por la emisora FM Federal, de Minas, Orsi fue consultado sobre la posibilidad de una fórmula presidencial con Cosse en las próximas elecciones, a lo que contestó: "Un golazo".

Cuando se le preguntó si él iría como presidente o como vice, respondió: "Donde me toque. Para eso pusieron las internas, y ahora ya no hay arreglo. Viste cuando te dicen 'lo que pasa es que perdimos o ganamos porque pusimos a tal candidato'. Y se vota. Antes los aparatos internos, ahora se obliga a ir a la cancha, la gente va y vota. Y lo que pase, ahí dice la fuerza política y te dicen 'tal', yo veré".

El intendente canario respondió que "es un honor ser intendente de Canelones durante dos períodos" y destacó a los 180 mil ciudadanos que lo votaron para su puesto. "¿Vos te imaginás que alguien diga 'ay no, yo vicepresidente no quiero ser'. Pero estás loco". agregó.

"Uno tiene que ser respetuoso, agradecido a la vida y si la vida te pone con otras responsabilidades.. bienvenido sea. Pero entendiendo que esto es una fuerza política con un proyecto colectivo y donde yo pueda arrimar…", concluyó Orsi.

El intendente de Canelones había dado una respuesta similar el año pasado en una entrevista que dio junto con Cosse a La Diaria. Allí, ante la misma consulta, había respondido "¿te imaginás diciéndole al FA, con lo que significa para nuestras vidas, que no, ante algo de tanta magnitud? Miro para atrás a los compañeros con los que uno militó y nos deberían matar si uno niega... No hay dos respuestas".

Cosse, en tanto, contestó: "Yo lo quiero mucho a Yamandú. Creo que no es momento de hablar de fórmulas presidenciales ni de carrera presidencial. Creo que el país va a tener años muy duros; mi preocupación hoy es 2022 y creo que no nos tenemos que distraer, de verdad lo digo, con fórmulas o elucubraciones. Tenemos que dar todo en la cancha. Ya habrá tiempo, y el FA se tomará su tiempo. No es ahora. Pero para mí Yamandú es un gran compañero".

Este será un año de definiciones con miras a las elecciones de 2024. El Frente Amplio definirá sus posibles candidatos a la presidencia en el Plenario Nacional de la fuerza política que tendrá que ratificarse luego en el Congreso que realizará en diciembre.