Oscar 2021: Anthony Hopkins ganó el premio a mejor actor a los 83 años y así lo agradeció

Fue la última categoría de la noche. El premio Oscar a Mejor Actor sería entonces el plato fuerte de la ceremonia, pero cuando se abrió el sobre y se anunció que el ganador era Anthony Hopkins por su protagónico en El Padre (The Father) el actor no estaba presente para recibirlo y fue Joaquin Phoenix quien recibió la estatuilla en su nombre. Se apagaron las luces y terminó la televisación.

Hopkins se metió así en la historia de los premios Oscar: siendo el más longevo en recibir el premio a mejor actor a los 83 años. Es la segunda estatuilla que recibe, 30 años después de su interpretación de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.

Según dijo su agente a la revista People, Hopkins estaba durmiendo en el momento en el que le otorgaban el segundo Oscar de su carrera. "Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba durmiendo a las cuatro de la mañana cuando lo llamé para darle las noticias", contó Jeremy Barber y señaló que el actor estaba agradecido por el reconocimiento. Este lunes a la mañana el ganador subió un video a sus redes con un discurso de aceptación a distancia.

“Buenos días. Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales y, a la edad de 83, no esperaba ganar este premio, de verdad que no lo esperaba. Y estoy muy agradecido a la Academia y quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, que ha sido llevado lejos de nosotros demasiado pronto. Y, de nuevo, muchísimas gracias a todos. De verdad que no lo esperaba. Así que me siento muy privilegiado y honrado. Gracias”, dijo Hopkins en un breve discurso de aceptación.

Chadwick Boseman, nominado en la misma categoría por su actuación en La madre del blues, murió de cáncer en agosto de 2020 a los 43 años. También estaban nominados Riz Ahmed por El sonido del metal y Gary Oldman por Mank.

Barber sostuvo que luego de un año en cuarentena, y teniendo dos dosis de vacunas contra el covid-19, Hopkins pudo regresar a Gales. "Es un alivio enorme después de un año tan difícil", indicó su agente.