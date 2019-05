Óscar Andrade: "Guaidó tiene suerte de estar en Venezuela"

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) Óscar Andrade dijo en una entrevista con Efe que Juan Guaidó "tiene suerte de estar en Venezuela", ya que si hubiese intentado derrocar a un mandatario en Estados Unidos "iba a la silla eléctrica".

Las declaraciones del precandidato oficialista uruguayo se dan días después de que el líder opositor venezolano se levantó con un grupo de militares contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "Hubo un intento de golpe de Estado muy claro", señaló Andrade y acotó que pocas veces se vio "un proceso de intervencionismo tan brutalmente descarado" como el del "imperialismo norteamericano" en Venezuela.



"Nadie duda que Guaidó es el presidente de Estados Unidos, que decidió que él fuera presidente. (...) Es de pánico. Los problemas en Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, estuvieron muy cerca, estamos a menos de un año de la elección", consideró el también sindicalista.



En este sentido, Andrade sostuvo que Venezuela "tiene mil problemas", como la violencia, la corrupción, el manejo de la economía y una crisis social "muy dura" y que parte de ello "es responsabilidad del chavismo".



"Si la solución es que hay que intervenir un país con problemas económicos, intervengan Argentina, que tiene un tercio de pobres", ironizó quien ingresó a la contienda electoral en agosto de 2018 tras la insistencia de diferentes organizaciones sociales.



En la entrevista llevada a cabo durante una hora en su despacho de la sede del FA, Andrade afirmó que hay un foco en los derechos humanos "que es muy selectivo", ya que hay personas que se escandalizan con Venezuela, pero no se quejan de las situaciones de Brasil, México o Colombia.

"Guaidó tiene suerte de estar en Venezuela; si hubiera hecho lo que hizo en Venezuela en Estados Unidos, iba a la silla eléctrica. Si hubiera intentado un golpe, convocando a militares y pidiéndole a un país extranjero que interviniera a Estados Unidos, tendría perpetua o silla eléctrica", enfatizó.



El precandidato dijo que hay una parte de la derecha venezolana que es terrorista y que cualquiera de las acciones que han llevado adelante serían reprimidas de igual manera en cualquier otro país de América Latina.



"Hay que cuestionar todo lo que sea cuestionable pero no ser tan tontos de no darnos cuenta que hay intereses de quien está buscando fundamentar o justificar una intervención armada y una guerra civil", sostuvo Andrade, quien también considera que la postura que ha tomado el gobierno uruguayo de apostar al diálogo es "muy digna".



Por otra parte, el aspirante habló sobre Argentina, que este año tendrá elecciones presidenciales en octubre, como Uruguay, y señaló que su país vecino tiene que "salir de la debacle" por la que está pasando ya que "no puede seguir por el camino del precipicio". La política que ha llevado adelante el conservador Mauricio Macri, según el sindicalista uruguayo, ha sido la de quitar impuestos a los empresarios para que llovieran las inversiones y con eso "llovieron los más pobres" en Argentina.

Además, enfatizó que en una disputa entre Macri y Cristina Fernández él votaría "con las dos manos" por la expresidenta.

"Cualquier cosa que no sea Macri viene bien. Lo de Argentina es terrible, todos los indicadores de la economía, la inflación, endeudamiento, todos están fuera de lugar. El descalabro que se logró en tan poco tiempo de quien pomposamente planteaba que iba a tener el mejor equipo económico de los últimos 50 años es de pánico", apostilló.



Respecto a su candidatura en el FA, Andrade dijo que surgió al observar las dificultades de las izquierdas en la región y de la poca reflexión que notó en el continente tras las victorias de gobiernos de derecha en Suramérica. "La izquierda estaba reflexionando poco acerca del nuevo escenario y que surgía de nuestras deficiencias. En particular en haber abandonado, o no dedicado la atención suficiente, a la batalla cultural, esto es al empoderamiento de las transformaciones", explicó.



Para Andrade los gobiernos de la región, mediante su "restauración neoliberal", vuelven a ubicar a América Latina "con el triste papel remachado" de ser una zona del mundo con mano de obra barata que suministra recursos naturales. "El triunfo del Frente Amplio va a ser festejado por los movimientos populares en toda América Latina, va a ser una señal de esperanza", concluyó.



A fines de junio, Andrade competirá en las elecciones internas del FA con la exministra de Industria Carolina Cosse, el exintendente de Montevideo Daniel Martínez y el expresidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara. En dicha instancia electoral la población elegirá quién será el candidato del FA con vistas a las presidenciales de octubre.

Fuente: EFE