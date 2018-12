Otra activa participación del BCU para sostener el dólar en $ 32

El Banco Central (BCU) parece estar decidido a ponerle un piso a la cotización del tipo de cambio en la plaza doméstica. Este martes volvió a repetir el protagonismo que mostró al inicio de la semana con abultadas compras para dejar el dólar arriba de los $ 32. Es la cuarta intervención que realiza en lo que va de diciembre.

En la operativa mayorista de esta jornada se operaron US$ 31 millones, de los cuales el BCU adquirió US$ 20,5 millones, es decir, dos tercios del total, en línea con el 70% que registró el lunes cuando compró otros US$ 21 millones. Así, el dólar interbancario promedio quedó en $ 32,188 este martes, apenas 0,04% por encima del día previo.

En tanto, en la pizarra al público del BROU, el dólar no tuvo cambios y quedó a $ 31,49 para la compra y a $ 32,89 para la venta. En lo que va diciembre el dólar está 0,4% por encima de la última operación de noviembre, mientras que en el acumulado anual se fortaleció 11,9% frente al peso uruguayo. La inflación en los 12 meses a noviembre cerró en 8,05%.

Por otro parte, en sintonía con una mayor calma en terreno externo, el dólar mayorista arrancó a la baja en Argentina. Sin embargo, poco a poco fue recuperándose hasta cerrar 14 centavos por encima del cierre de ayer, en 37,80 pesos argentinos. Durante la rueda el billete se vendió a un promedio de 38,43. En la City explicaron a El Cronista que hubo muy pocas operaciones y que tanto el real como las monedas emergentes no mostraron sobresaltos, lo que permitió que en la plaza porteña los negocios se concretaran con mayor tranquilidad.

Además, operadores señalaron que las primeras ventas también pudieron estar relacionadas a la rueda previa. "Alguno que se quedó con ganas de vender ayer", comentó una fuente del mercado. De todas formas, la recuperación de la moneda estadounidense no fue acompañada por el volumen: se operaron unos US$ 630 millones en el mercado spot.

El dólar se apreciaba frente a una cesta de monedas el martes y cotizaba cerca de un máximo de dos semanas, mientras China y Estados Unidos divulgaban planes sobre la próxima etapa en sus negociaciones comerciales para evitar una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

La libra esterlina repuntaba desde mínimos de 20 meses mientras la primera ministra británica, Theresa May, buscaba respaldo de líderes europeos para cambiar su acuerdo de Brexit, mientras los inversores consideraban la posibilidad de una salida sin acuerdo desde la Unión Europea.

Las perspectivas para Estados Unidos y China han mejorado. Eso es un alivio para el dólar", comentó Peter Ng, operador cambiario senior de Silicon Valley Bank en Santa Clara, California.