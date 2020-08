Otra semana más con precios a la baja para el ganado gordo

Un aumento en la faena de ganado de corral sumado a una mayor presencia de ganado proveniente de verdeos le ha brindado a la industria cierto respaldo para ofrecer un menor valor por las haciendas gordas. Tan así que el precio del ganado ajustó a la baja por cuarta semana consecutiva, disminuyendo casi 20 centavos de dólar en lo que va de agosto.

En la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) ajustaron a la baja todas las categorías a la carne. El novillo especial de exportación bajó dos centavos a US$ 3,39 por kilo. Las mejores vacas bajaron cuatro centavos a US$ 3,20 y las vaquillonas tres centavos a US$ 3,32.

El comentario de la reunión fue: “Con faena estable la industria continúa abocada a los ganados de corral en especial cuota 481. Se mantiene baja la oferta de ganados de pasturas. Se alargan las entradas y se dificulta la concreción de negocios a los nuevos valores propuestos”.

Seguirá bajando

Gustavo Basso, consignatario de ganado del centro del país, comentó a El Observador que este ajuste “es esperable” dentro de lo que habitualmente sucede después de pasada el pico de la post zafra.

“Los precios tienden a volver a su cauce natural, hubo un nivel de precios realmente muy buenos y satisfactorios que conformaron plenamente a los productores, pero se sabía que iba a darse ese ajuste que está empezando a darse y va a continuar hasta buscar un nuevo equilibrio que está por debajo de lo que manejamos hoy”, indicó.

Esto responde, según el consignatario, a tres factores: un aumento de la oferta, una industria que no genera compromisos grandes en esta época porque sabe de que hay una oferta limitada y, por último, a un aumento en la faena de ganado proveniente de corral con destino a la cuota 481.

“Eso hace que baje naturalmente la presión de demanda sobre los ganados de pasturas y genera esta situación en la cual los valores ajustan a la baja para tratar de encontrar un nuevo equilibrio”, concluyó.

Faena levemente superior

En la semana cerrada el sábado 22 de agosto el procesamiento de vacunos fue apenas superior al de la semana anterior y eso se debe a la faena de ganados de corral con destino a la cuota 481. En total se faenaron 38.527 animales, solamente 70 más que los 38.458 de la semana anterior y un 10% menos que los 42.887 faenados en igual semana del año pasado

En el acumulado anual la faena alcanzó los 1.214.095 animales, una caída de 18% respecto a los 1.488.417 del mismo período del 2019.