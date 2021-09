Otro fuerte empuje de las exportaciones, que crecieron 40% interanual en agosto

Las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 999 millones en agosto, con una suba de 40% respecto a igual mes del año pasado, informó Uruguay XXI este miércoles. El aumento de las ventas externas de carne bovina, celulosa y productos farmacéuticos son los bienes con mayor incidencia positiva en la variación mensual. También crecieron las exportaciones de lácteos, cebada, ganado en pie, energía eléctrica, madera, vehículos, frutos y frutas no cítricas.

En el acumulado enero-agosto 2021, las exportaciones totalizaron US$ 6.967 millones, con un aumento de 35% respecto al mismo período de 2020. Carne bovina, madera, energía eléctrica, subproductos cárnicos y celulosa son los productos con mayor incidencia positiva en la variación del período. Esta cifra también fue 11% superior que el registro del acumulado de enero-agosto de 2019, por lo que se observa también un incremento frente a los niveles previos a la pandemia.

Las exportaciones de carne bovina continuaron la tendencia creciente. En particular, las ventas crecieron 90% interanual en agosto de 2021, totalizando U$S 234 millones. En este sentido, cabe destacar que el precio internacional de la carne se mantiene elevado, en un contexto de menor oferta de carne a nivel mundial mientas que la demanda se mantiene pujante. China continuó ubicándose como el principal mercado para este producto, con un crecimiento acumulado de 97% interanual, informó Uruguay XXI.

La celulosa también mostró un marcado aumento en agosto, en un contexto de altos valores de exportación. En concreto, las ventas al exterior de celulosa rondaron los US$ 127 millones, cifra 36% superior en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2021 las ventas externas de celulosa se situaron en US$ 913 millones y crecieron 22% frente a igual lapso de 2020.

En tanto, las ventas de productos lácteos tuvieron un aumento de 26% en términos interanuales y una variación acumulada de 17%. Manteca y suero de manteca y lacto suero, fueron los productos con mayor incidencia positiva. Solo los quesos y requesón tuvieron una incidencia negativa. En cuanto a los principales mercados de estos productos se destaca la participación de China y Argelia (29%), ambos con US$ 19 millones. Brasil (15%) con US$ 10 millones y Rusia (9%) con US$ 5,6 millones. Todos los destinos crecieron en términos interanuales, salvo Brasil.

Por su parte, la exportación de energía eléctrica, aumentó significativamente en comparación interanual (245%), alcanzando los US$ 50 millones. El 80% del total exportado fue a Brasil (US$ 40 millones) y el restante 20% a Argentina (US$ 10 millones). En el acumulado anual, las exportaciones de energía llevan un aumento de 471% con un total de US$ 203 millones. Esto está en línea con las exportaciones récord que se prevén de energía eléctrica para 20212 .

Los principales bienes registraron tasas positivas de expansión en la comparación interanual.

China protagonista pero concentrada

Las exportaciones hacia China presentaron una expansión de 52% interanual en agosto y se situaron en US$ 233 millones. El país asiático fue el primer destino de exportación del mes, representando el 32% del total. Asimismo, en el período enero-agosto las ventas acumularon un aumento de 63%, al situarse en US$ 1.568 millones. En este lapso, el principal producto de exportación fue la carne bovina, que creció un 205% y ocupó el 60% del total exportado. Sin embargo, la oferta exportable, se encuentra concentrada en pocos productos (siete productos son el 97% del total exportado).

China, un mercado clave para la carne bovina.

Brasil se ubicó como segundo destino de exportación en agosto, con US$ 148 millones. Esta cifra representa el 20% del total exportado en el mes. Las ventas aumentaron un 55% comparación con los envíos en agosto de 2020 por la incidencia de la exportación de energía eléctrica (US$ 40 millones y una variación de 789%).

Por su lado, Argentina se posicionó como quinto destino de exportación en agosto, apenas por debajo de EEUU Las ventas hacia el socio del Mercosur fueron de US$ 42 millones, lo que significó un aumento del 25% en comparación a agosto de 2020. Esto se explica por mayores ventas de vehículos, productos farmacéuticos, plástico y sus manufacturas. En el acumulado enero-agosto 2021, la variación también es positiva. Las ventas aumentaron un 39% alcanzando los US$ 265 millones.