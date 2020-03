Padre de Lele Cabrera: "Ya está bien, hace cuatro días no tiene fiebre ni síntomas del virus"

Leandro "Lele" Cabrera fue el primer futbolista uruguayo en dar positivo de coronavirus el pasado miércoles junto con cinco compañeros de su nuevo club, Espanyol de Barcelona.

Al comienzo de esta temporada, Cabrera jugaba en Getafe con varios uruguayos (Damián Suárez, Arambarri y Mathías Olivera), pero el 19 de enero fue contratado por el conjunto catalán que lucha para no descender a la Segunda división española.

El miércoles 18, cuando se confirmó su positivo, Lele Cabrera llevaba cuatro días de cuarentena, se hizo el test el 17 y el 18 le confirmaron el positivo.

Su padre Sergio trabajó mucho tiempo con Jorge "Polilla" Da Silva como ayudante técnico incluso, en Peñarol, y dialogó este lunes con Referí acerca de cómo se encuentra Leandro.

"Ya está bien. Hace cuatro días que no tiene fiebre ni síntomas. Cuando se le detectó ya llevaba cuatro días de cuarentena, por lo que venía en descenso. Hace cuatro o cinco días que ya no tiene fiebre", comentó el padre de Leandro.

Explicó que "los síntomas que tuvo fueron un poco de resfrío, dolor de cabeza, de garganta, un poco de fiebre. Fue como una gripe normal. Cuando sintió los síntomas, se quedó en su casa por las dudas".

"Está mejor, se siente bien y la curva en su caso ya es descendente. Está en cama encerrado en su dormitorio. Cuando se siente un poco mejor, se levanta. Ahora hay debe esperar, nada más", indicó.

Leandro vive con su pareja en Barcelona, pero no puede tener mayor contacto con ella debido al coronavirus.

"Viven en la misma casa, pero por separado. Para comer, por ejemplo, ella le dejaba la comida en la puerta que estaba cerrada, le avisaba, él abría la puerta y comía en la cama", contó Sergio.

España, luego de Italia, es el país más comprometido por el número dea muertes por coronavirus con más de 2 mil.

"Tratamos de no hablar mucho del tema. Al no salir a ningún lado, se encuentra bien. Todos los días vemos por televisión cómo va evolucionando el tema. Lo importante es que desaparecieron los síntomas que tenía y la fiebre también. Llegó a hacer 38°C de fiebre, no más", agregó.

Cabrera sostuvo que "en el club de Leandro habían dado positivo seis (él era uno), pero no dieron a conocer los nombres, la información la trataron con mucho cuidado. El otro día anunciaron que ya hay cuatro de esos seis recuperados. Creo que ya deben estar todos recuperados. El tema es que van a tener que estar cerca de 20 días más después de cuarentena, porque en toda España hay restricciones totales hasta el 14 de abril".