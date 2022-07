Panamá: se quebró el acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales y sindicales

El acuerdo que el Gobierno de Panamá había alcanzado con algunas de las organizaciones sindicales y populares para desbloquear las rutas cerradas hace 15 días en protesta por la suba del precio de los combustibles quedó hoy prácticamente deshecho por la decisión de las bases de esos movimientos, que reclaman que se atiendan otras demandas.

El Ejecutivo había anunciado anoche un entendimiento con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) por el que el precio del combustible quedaba en 3,25 dólares por galón (3,7 litros) y se levantaban “los cierres a nivel nacional", según expresó la presidencia.

"Estos acuerdos son el resultado del consenso y la buena disposición de las partes para mantener la paz social", agregó el reporte oficial, recogido por la agencia de noticias AFP. El compromiso firmado por las dos partes debía regir desde hoy y establecía el precio fijo del combustible para las gasolinas de 91 y 95 octanos y del diésel.

"Muchos panameños y panameñas han sufrido con estas paralizaciones", dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo, tras la firma del acuerdo. "Este es un enorme esfuerzo del Gobierno", agregó. El compromiso se suscribió en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada 250 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, epicentro de las negociaciones, donde se mantenían los bloqueos más fuertes, con centenares de camiones cerrando la carretera Panamericana, que une al país con el resto de continente.

Fue en esa misma ciudad, más precisamente en la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), donde una asamblea tomó la decisión de romper delante de los medios de comunicación el acta de compromiso firmada. Su secretario general, Luis Sánchez, argumentó que el acuerdo se firmó bajo presión y que los sindicalistas habían dejado en claro que lo pactado debía ser consultado con las bases, según señaló el sitio web del diario PanamáAmérica.

"Le habíamos advertido al Ejecutivo que teníamos que consultar a las bases. El acuerdo se firmó bajo presión, pero las bases ya decidieron y yo me acojo a lo que deciden las bases. Mientras tanto no tenemos ningún tipo de acuerdo", dijo Sánchez ante las cámaras del canal TVN-2 mientras rompía un papel. "No vas a pisotear AEVE; hoy rompo frente a las cámaras lo que se firmó ayer porque me debo a las bases y las bases son las que tienen último mandato", agregó Sánchez en un abierto desafío al vicepresidente Carrizo.

La propuesta de 3,25 dólares por galón resultó mejor que los 3,30 ofrecidos por separado, en otra mesa de negociación, a la comunidad indígena de la Comarca Ngäbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí, en el extremo oeste del país. Se trata de la región que produce la mayor parte de los alimentos frescos del país, por lo que el bloqueo en esa zona complicaba el abastecimiento de todo Panamá.

El acuerdo también contemplaba seguir negociando reducciones en los precios de una canasta básica alimentaria de unos cuarenta productos, y también los precios de los medicamentos. Todo esto con el telón de fondo de las manifestaciones en un escenario de creciente inflación, un aumento en el precio del combustible que llegó a ser de 47% y una tasa de desempleo que se ubica en torno al 10%.

Panamá, con 4,2 millones de habitantes, experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989, cuando cayó la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, tras la invasión estadounidense. Por más de dos semanas, el país fue escenario de manifestaciones y cortes de rutas para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo que baje los precios y tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Una ola de protestas que amenaza con retornar con más fuerza.