Paola Bianco se contagió de covid-19 y Canal 10 levantó "El show de la tarde" por esta semana

La comunicadora y conductora de El show de la tarde, el programa vespertino de Canal 10, Paola Bianco, informó a través de sus redes sociales que este martes dio positivo a un test de covid-19. Por ese motivo sus compañeros deberán hacer una cuarentena preventiva y el canal decidió levantar el programa del aire hasta el lunes, según informó su co-conductor Aldo Martínez.

Buenas a todos.



La producción del programa decidió parar hasta el lunes que viene porque existe un caso positivo dentro del elenco. Por precaución se decidió tomar estas medidas.

Gracias a todos los que se preocupan, yo estoy bien y colegas también! 💪🏽 — Aldo Martínez (@AldoMartiinez) June 23, 2021

La conductora publicó un video desde el balcón del apartamento de su madre, donde pasará los días de aislamiento y evolución de la enfermedad.

"Quiero decirles que es un golpe emocional muy fuerte, porque todos hacemos todo para cuidarnos pero a veces estas cosas pasan. No importa que tenga las dos vacunas, no importa nada, el virus lamentablemente está y esta vez me tocó a mí", comentó.

Disculpen que la primicia no haya salido por este canal nocierto? pic.twitter.com/mrS0LxNVAm — PaoLa Bianco ❤️ (@paobianco) June 23, 2021

Bianco llevó tranquilidad a sus seguidores, aseguró que se encuentra bien y explicó si bien en un principio pensó que los síntomas eran los de una rinitis, tuvieron que hisoparla luego de que uno de sus hijos tuviera fiebre y le entregaran un resultado positivo de un test de antígenos. La conductora y dos de sus hijos fueron positivos, mientras que su esposo y sus dos hijas recibieron un resultado negativo, por lo que están manteniendo la cuarentena por separado.

"Lamentablemente pasé por perdidas por covid-19 muy cercanas y dolorosas", comentó la comunicadora, pero agregó que "no es este caso".

La conductora de El show de la tarde agradeció a sus compañeros y al canal en el que trabaja por el cuidado ante la enfermedad, y también aseguró que siempre usan protección durante los rodajes, menos cuando están en cámara para que los televidentes puedan ver sus "expresiones".

"Quiero decirles que no es divertido tener covid-19", dijo en el video que publicó en redes sociales y enfatizó en la importancia de cuidarse frente al virus. "Esto también pasará", concluyó.