Paola Fiege la pidió a Eduardo Lust que se retracte públicamente por mencionar el apellido Balcedo en la interpelación a Heber

Paola Fiege, la esposa del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, pidió al diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust que se retracte de forma pública por mencionar el apellido de Balcedo. Lust mencionó al argentino durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

El diputado cabildante dijo que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, "negocia con los presos, con el rico negocia por plata. Él lo dice además, no lo estoy acusando, y con el pobre negocia con prisión. A Balcedo le lavó US$ 11 millones el fiscal". El empresario argentino

“Balcedo trajo US$ 15 millones robados de la Argentina y no sabía cómo justificarlos, se los quitaron, le dio US$ 4 millones a la Fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió 11 millones”, agregó.

En su cuenta de Twitter, Fiege cargó contra Lust al decir que el diputado mencionó el apellido de su esposo "y en consecuencia" también el de sus hijos. "Con intención de calumniar e injuriar al ingeniero Marcelo Balcedo, demostrando un total desconocimiento de una causa en la que toda mi familia fue extorsionada. Si la hubiera leído, lo sabría”, afirmó en el posteo.

“Le exijo una retractación pública de sus desafortunadas palabras. Tanto mi esposo como yo esperamos que ofrezca a la brevedad las correspondientes disculpas públicas”, sostuvo Fiege.

A su vez, la esposa del empresario compartió un telegrama dirigido a Lust que fue firmado por Balcedo, donde señala que sus dichos son "ofensivos, injuriantes" y lesionan su "honor".

El gremialista argentino del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo fue detenido en el verano del 2018 en Uruguay y dos años después fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Tanto él como su esposa, Paola Fiege, también están investigados en Argentina por liderar una asociación ilícita, pero la causa no ha avanzado y la jueza María Elena Mainard se ha negado a conceder la extradición.