“Para mí es un ídolo”, dijo Darwin Núñez sobre Luis Suárez, su consejero y a quien quiere emular en Liverpool

El delantero uruguayo Darwin Núñez hizo autocrítica de su momento en Liverpool, repasó sus primeros meses en Inglaterra y dijo que Luis Suárez es “un ídolo” que tiene como consejero y ejemplo a seguir para poder brillar en los “reds”, en una una extensa nota a Sky Sports de Inglaterra.

"No creo que esté jugando bien en este momento, pero siempre quiero mejorar. Intento mejorar todos los días", dijo el artíguense.

Darwin Núñez y los consejos de Luis Suárez

Darwin Núñez dijo que confía en poder emular el éxito de Luis Suárez en Liverpool, quien, al igual que él, no la tuvo fácil en sus primeros meses.

“Es un caso de adaptación”, dijo Darwin. "Adaptarse es importante, y no solo aquí en el club. Las cosas tienen que estar bien en el aspecto futbolístico, pero también con tu familia, porque si tu familia está bien, entonces tú siempre estarás bien. Mi familia y yo estamos bien".

Instagram

Darwin y Suárez en Qatar 2022

"Obviamente, todavía tengo muchas cosas en las que trabajar, por ejemplo, mi definición. Pero creo que me está pasando lo mismo que le pasó a Suárez. En su segundo año, lo rompió", agregó.

El artíguense contó que algo parecido le pasó en Benfica. “El primer año me fue muy mal y en el segundo exploté”.

"Aquí, creo que está sucediendo lo mismo. Espero que la próxima temporada sea así. Daré lo mejor de mí y espero tener un poco de suerte".

Sky destacó que la suerte ha eludido a Núñez hasta ahora, quien ha fallado más chances de gol que nadie en la Premier League esta temporada, aunque los palos también le han negado el gol más veces que a ningún jugador.

AFP

Darwin y Suárez en Qatar 2022

Darwin contó que recibió un llamado de Luis Suárez luego de su roja ante Crystal Palace y desde entonces han estado en contacto fluido.

"Por supuesto, siempre es útil hablar con Suárez", dice Núñez. “Para mí es un ídolo. Es un gran ejemplo. En la selección, ahora tengo una relación mucho mejor con él”.

“Siempre estamos hablando y él siempre me está dando consejos. Siempre trato de estar en contacto con él. Le pregunto muchas cosas porque estuvo en este club y tiene mucha más experiencia que yo, valoro que me dé consejos y me explique las cosas".

Pasar a la Premier, un gran cambio para Darwin

El uruguayo reconoció que pasar de Benfica a Liverpool, del fútbol de Portugal al de Inglaterra, “es un cambio muy grande”.

AFP

Darwin en Liverpool

"Aquí la liga es más fuerte, más competitiva. No esperaba que fuera tan fuerte. Nico Otamendi (el ex defensa del Manchester City y su compañero en el Benfica) me dijo eso, pero todavía no lo esperaba”, comentó.

Darwin también se está acostumbrando al clima de Inglaterra.

Con respecto al vestuario de Liverpool, dijo estar muy a gusto. “Creo que después de esos primeros meses de adaptación, las cosas empezaron a mejorar”, dijo. “Me siento como en casa. Me siento feliz. Cuando llego, tengo muchas ganas de entrenar porque, por suerte, tengo gente aquí que habla español”.

"Me han apoyado muy bien y todavía me apoyan hoy. Para eso estamos aquí. Somos un equipo. Si podemos ayudarnos unos a otros, eso es algo bueno".

La barrera idiomática del inglés y sus estudios

“Mis compañeros que hablan español siempre están traduciendo porque todavía no entiendo muchas cosas”, agregó.

"Pero ojo, porque estoy tomando clases de inglés. Espero que, en un año y medio, mínimo, pueda entenderlo todo", señaló.

AFP

Darwin en Liverpool

Thiago Alcantara, Alisson Becker y Fabinho son los compañeros que lo hay ayudado con el idioma y la adaptación al club. "Siempre me están dando consejos y siempre están ahí para ayudarme en lo que necesite".

También reconoció el esfuerzo del entrenador Jurgen Klopp para hacerse entender, para lo que tiene un rol clave el asistente Pep Lijnders, quien habla español

"Él no habla español y yo no hablo inglés, entonces no nos entendemos, pero desde que llegué a Liverpool siempre me ha dado confianza", dice Núñez sobre Klopp.

Lo que le pide Klopp: más tranquilidad para definir

"Creo que quiere ver lo que vio en Benfica", agregó, al hablar sobre su DT. "Por ejemplo, en los partidos que jugué contra Liverpool (en la Liga de Campeones la temporada pasada), cuando lo hice muy bien”.

AFP

Jurgen Klopp y Darwn

"Klopp sabe que mi fuerza es mi velocidad, correr al espacio. Además, me dice que necesito estar más tranquilo cuando juego y que necesito moverme más. Me dice que necesito eso y que soy un jugador con mucha calidad. Entonces, eso es más o menos lo que él quiere de mí y, por supuesto, que haga goles".

El delantero destacó qué es lo que le pide específicamente el DT cuando está en el área: “Me ha dicho que tengo que estar tranquilo en los partidos a la hora de rematar”, dijo. “Quiere que me tome un segundo más, porque si tiro con rabia, o me apresuro, siempre me va a ir mal. Me pide que me tome un segundo más, con calma, y ​​gano”.