"Hay que cruzar un río nada más. No es que me tengo que ir a Miami, que la mitad de los muebles no los puedo llevar. La verdad que mudar una oficina a Montevideo es muy sencillo (...) Somos uruguayos. O paraguayos, los paraguayos también me caen bien", dijo hace unos días el comunicador y empresario argentino Mario Pergolini en Maldición, el programa radial que conduce.