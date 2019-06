Parkinson: el periodista de la BBC que descubrió que tenía esta enfermedad tras mostrar síntomas en una transmisión en vivo

BBC

Durante una transmisión televisiva en vivo en octubre de 2018, a Rory Cellan-Jones, corresponsal de Tecnología de la BBC, comenzó a temblarle la mano derecha.

Pero él no había notado la agitación de su extremidad, que ocurrió mientras sostenía un cable, según contó el periodista en el programa BBC Breakfast este lunes.

Pero después de esa transmisión, un neurólogo envió un correo a la BBC sugiriendo que Cellan-Jones se sometiera a un chequeo médico.

El reportero ya había programado una cita con su médico de cabecera, por otro síntoma que le preocupaba, que no era el movimiento de su mano (aunque todavía no le había llegado la fecha de asistir).

"Hacia finales de 2018 ya estaba arrastrando un pie al caminar. Sabía que algo no estaba bien", señaló.

Así que el temblor de la mano "fue otra señal", dijo Cellan-Jones.

En enero recibió el diagnóstico sobre sus problemas motores: tenía Parkinson, aunque en ese momento decidió no contárselo al público.

Revelación

Pero a fines de mayo, la mano derecha del corresponsal volvió a temblar durante otra transmisión televisiva, y la BBC volvió a recibir comentarios de telespectadores preocupados.

Así como el periodista, tras una conversación con su productora, decidió a contarlo a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/ruskin147/status/1134032360238960640

"Un par de personas notaron que me temblaba la mano hoy en mi transmisión en vivo sobre el 5G. Por lo tanto, parece ser un buen momento para revelar que recientemente me diagnosticaron Parkinson. Estoy recibiendo un buen tratamiento y ahora los síntomas son leves, por lo que continúo mi vida con normalidad. ¡Adelante y hacia arriba!", escribió.

Cellan-Jones dijo en BBC Breakfast este lunes que ante la noticia, le "empezaron a llegar montones de mensajes adorables", mostrándole apoyo, pero también historias de otras personas con Parkinson.

"No anticipé la escala de la reacción", comentó.

En una entrevista anterior con BBC Radio 5 detalló algunos de los mensajes que le habían llegado.

Getty Images El Parkinson afecta a todos los pacientes de forma distinta.

"Una persona me escribió diciendo: 'Trabajo en relaciones públicas y no les he dicho nada a mis clientes (sobre el Parkinson), no estoy seguro de qué pensarían'. Y creo que eso es muy triste", contó Cellan-Jones.

"Estaba con una excelente enfermera de Parkinson el otro día y ella me contó acerca de un paciente suyo que había sido diagnosticado realmente joven y que perdió su trabajo porque comenzó a volverse más lento y no le había dicho a sus empleadores sobre su enfermedad", contó.

"Por eso se necesita que la información (sobre la enfermedad) salga", indicó.

"Así que simplemente lo dije con ganas de ser sincero al respecto, porque algunas personas estaban preocupadas, porque un par de personas habían contactado con la BBC y sugirieron que debería ver a un médico, pero yo ya lo había hecho y quería ser franco sobre el tema", dijo a BBC Radio 5.

Síntomas

Los síntomas del Parkinson, una enfermedad cerebral degenerativa, incluyen temblores involuntarios y rigidez muscular, entre otros.

"El Parkinson afecta a una de cada 37 personas, pero sigue siendo una condición poco entendida", dice Julie Dodd, directora de la organización Parkinson's Life, de Reino Unido.

"Si bien la mayoría de las personas asocian el mal con temblores, en realidad tiene más de 40 síntomas y la enfermedad afecta a todos de manera diferente", explica.

Getty Images El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que todavía no tiene cura, pero sí tratamientos.

Después de empezar a arrastrar un pie, Cellan-Jones empezó a sentir tiesa su mano derecha y se le empezó a hacer más difícil usar el teclado, contó en BBC Breakfast.

"Los síntomas no son muy obvios al inicio. Mi esposa pensó que tenía mala postura", dijo.

Ahora que Cellan-Jones está en tratamiento (y que participa en investigaciones médicas sobre la enfermedad), padece una leve cojera, temblores en las manos y dificultad para usar el teclado.

El periodista comenzó su carrera en la BBC como investigador en el programa de noticias Look North y se convirtió en el corresponsal de Economía y Negocios en 1990.

Escribió el libro "Dot.bomb", sobre la burbuja de empresas nacidas en internet a inicios de siglo, y ha reporteado sobre el crecimiento de las páginas web y las compañías de internet.

"Creo que (el Parkinson) es un diagnóstico aterrador, pero creo que vale la pena hablar del tema", sostuvo en BBC Breakfast.

