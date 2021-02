Partido Independiente propondrá a Lacalle Pou subsidio de $4.200 a trabajadores informales

El Partido Independiente propondrá el jueves al presidente Luis Lacalle Pou transferir desde el Estado $4.200 a unos 300 mil trabajadores informales, informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del partido.

La propuesta de los independientes supone que el subsidio se ponga en marcha durante tres meses, lo que tendría un costo total de US$ 90 millones.

Según supo El Observador, la iniciativa también tiene medidas sugeridas para las micro y pequeñas empresas.

El documento que planteará el Partido Independiente llega después de que Cabildo Abierto y el Partido Colorado, los dos principales socios de la coalición de gobierno, también propusieran al Ejecutivo que lidera Luis Lacalle Pou una serie de medidas para reactivar la economía.

Los cabildantes, por ejemplo, pidieron a Lacalle Pou medidas de alivio para los pequeños productores, como facilidades impositivas y flexibilización laboral con el objetivo de que "no queden por el camino centenares o miles de empresas", argumentó el senador Guido Manini Ríos.

El Partido Colorado, por su parte, propuso al Ejecutivo medidas por un total de US$ 1.200 millones, entre las que se incluyen la aceleración de obras de infraestructura, más apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como extender los subsidios de desempleo hasta octubre.

Ante los planteos de los socios de la coalición, el presidente dijo en una rueda de prensa la semana pasada que las medidas sugeridas eran de "sentido común" y que el Ejecutivo evaluará qué margen hay para implementarlas.

"Todas tienen un profundo sentido común y de conocimiento de la realidad que está teniendo el país", expresó y aseguró que no le molesta que los partidos las hagan públicas. “Fui diputado de la coalición del partido que no encabezaba el Poder Ejecutivo. Protestaba, criticaba y aportaba y siempre lo hice para el bien del país, integrando un gobierno. Lejos de molestarme me parece que es la vitalidad que tiene que tener un sistema político. Está bien que cada político quiera marcar su perfil, no va en contraposición a un gobierno", dijo.

A las propuestas de los socios de la coalición también se sumó la oposición, ya que el Movimiento de Participación Popular (MPP) presentará este miércoles 20 proyectos de ley enfocados en la reactivación económica, con el foco puesto en los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria, así como sus consecuencias a largo plazo.