Para Lacalle propuestas de socios son de “sentido común” y gobierno evaluará “margen” para implementarlas

Con la llegada de las vacunas y el comienzo del plan de inmunización, el Poder Ejecutivo pretende empezar a transitar la época "pospandemia", caracterizada por el control sanitario a partir de la "inmunidad de rebaño" pero con un fuerte énfasis en la reactivación económica con el foco puesto en los sectores más afectados.

En este contexto, y en la víspera del aniversario del primer año de gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas se puso a la cabeza de la revisión de las medidas tomadas y el análisis de algunas nuevas que permitan relanzar la actividad sin que esto signifique un cambio de "rumbo" ni abandonar el leitmotiv de la "austeridad".

El gobierno no prevé anunciar un plan propiamente dicho, sino ir dando a conocer algunas iniciativas en áreas específicas como empleo, vivienda e infraestructura, de acuerdo a lo que supo El Observador a partir de fuentes de Presidencia.

En paralelo a esto, y ante la coincidencia de que el 2021 debe ser el año en el que necesitan comenzar a marcar sus perfiles, los socios de la coalición se lanzaron orgánicamente a presentar distintas propuestas, aunque con estrategias diferentes.

Los últimos en hacerlo fueron los colorados, que diseñaron una batería de medidas cuyo costo máximo alcanza los US$ 1.200 millones. Antes, de forma reservada, lo había hecho el Partido Independiente, mientras que Cabildo Abierto las había transmitido de forma genérica a través de una reunión mano a mano de Guido Manini Ríos con Lacalle Pou.

Lacalle Pou celebró las propuestas, y en su entorno consideraron que enriquecen la discusión.

Camilo dos Santos

Las iniciativas coloradas fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa en la que participaron ministros, subsecretarios, senadores, diputados y dirigentes.

El secretario general colorado, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, señaló que lo hacían con afán de colaborar con el gobierno y reveló que había hablado con Lacalle Pou al respecto.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El Observador que las propuestas fueron presentadas hace unos meses y ahora se encuentran reformulándolas.

De todos modos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señaló que las iniciativas buscan reducir la carga tributaria de las Pymes y atender a los trabajadores informales que están recibiendo prestaciones sociales. El razonamiento que hacen en el PI es que los trabajadores formales del sector privado tienen cobertura a través de los seguros de desempleo, pero que tanto las unipersonales como los informales no cuentan con este apoyo, que ha sido muy útil en la pandemia.

Este jueves, en una rueda de prensa en Las Piedras, el mandatario contó que ya leyó las propuestas, y que junto al equipo económico tomarán “lápiz y papel” para ver “qué margen” de implementación hay porque son “muy variadas”.

"Todas tienen un profundo sentido común y de conocimiento de la realidad que está teniendo el país", expresó y aseguró que no le molesta que los partidos las hagan públicas. “Fui diputado de la coalición del partido que no encabezaba el Poder Ejecutivo. Protestaba, criticaba y aportaba y siempre lo hice para el bien del país, integrando un gobierno. Lejos de molestarme me parece que es la vitalidad que tiene que tener un sistema político. Está bien que cada político quiera marcar su perfil, no va en contraposición a un gobierno", dijo.

El mandatario retomó su agenda pública este jueves tras dar negativo al test de covid-19 realizado tras viajar a Brasil para reunirse con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Primero inauguró la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y luego el CTI del hospital de Las Piedras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). En la tarde concurrió al acto del aniversario de la Prefectura. En tanto, el miércoles 17 se reunirá en Maldonado con presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

Camilo dos Santos

La catarata de propuestas públicas ocurre en un momento en el que los socios han vuelto a manifestar su interés por poner en funcionamiento la “mesa de la coalición”, conformada por los líderes de cada partido, para coordinar mejor con el gobierno, más allá del Consejo de Ministros y las reuniones de bancadas en el Parlamento.

Lacalle Pou ha transmitido su disposición a implementarla en el correr del año sin que esto signifique delegar el poder.

Los colorados entienden que el gasto del gobierno “puede crecer más” si se hace con “objetivos precisos” y consideran que el endeudamiento externo “si bien es grande” aún acepta “posibilidades razonables” de expansión.

Un punto en común en las propuestas es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Si bien no se refirió a medidas concretas, Manini Ríos aseguró semanas atrás a El Observador que las de Cabildo Abierto pasaban por tres ejes: fiscal, financiamiento y laboral. Sobre estos puntos, los colorados pidieron flexibilizar la calificación en el Banco Central; ampliar el Sistema de Garantías (SIGA); suspender el pago de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) mínimo y el impuesto al Patrimonio hasta noviembre, y subsidiar hasta octubre el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore desde el seguro de desempleo total o parcial con $10.000.

El lunes, la ministra Azucena Arbeleche defendió el apoyo del gobierno a este sector señalando que el SIGA alcanzó a 13.700 empresas, que emplean aproximadamente 110.000 trabajadores, y representan 20% de las pequeñas empresas del país. También que el 26% de las medianas accedieron a garantías.

Entre las propuestas a mediano plazo, los colorados plantearon acelerar obras y la emisión de deuda a través de un bono para infraestructura y vivienda, con la idea de ofrecerlo al mercado de valores.

El bono constituiría un fideicomiso, que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y tendrá como un monto de entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivalen hasta a unos US$1.100 millones.

En el Fondo Infraestructura Coronavirus, propuesto por la Cámara de la Construcción a Lacalle Pou también proponen la canalización de recursos desde los organismos multilaterales de crédito, AFAPs y bancos comerciales públicos o privados.

El gobierno ya resolvió que acelerará algunas obras, cuyo financiamiento fue aprobado en el Presupuesto, como la doble vía de la Ruta 5 desde Canelones hasta Durazno para permitir que UPM saque su producción de celulosa ya que el Ferrocarril Central está retrasado, y también el ensanchamiento de la Ruta 9 hacia Rocha.

A su vez, Vivienda planteará antes de marzo declarar la emergencia habitacional en cuatro departamentos para intervenirlos y comenzar a intentar erradicar los asentamientos, y recientemente lanzó una modificación para acelerar los permisos de construcción no tradicionales.