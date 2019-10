Partido Socialista votó la mitad que en 2014 pese a que el candidato es de sus filas

La lista que depositó en la urna el candidato Frente Amplio Daniel Martínez votó muy mal. El Partido Socialista, el más viejo de la coalición de izquierda, y la colectividad a la que pertenece el presidenciable del oficialismo, pasó de 136 mil votos en 2014 a 70.581 el pasado domingo.

A pesar de una campaña que buscó aprovechar la pertenencia y el “corazón” de Martínez, el Partido Socialista sufrió una caída de 48% que lo relegó al sexto lugar en el Frente Amplio y le quitó una de sus dos bancas en el Senado. Sobre el total de votos perdidos de una elección a otra, la sangría del Partido Socialista asciende a un 34%.

Martínez –que está afiliado al sector, fue senador por esa lista en la pasada legislatura– resaltó este lunes en una entrevista con Canal 12 que no hizo campaña por ninguna agrupación en particular y que no integró las hojas de votación. De todos modos, durante la campaña dijo sentirse “orgullosamente socialista” y su partido pretendía ganar más espacio en la izquierda a caballo de su candidatura.

Pujas internas

Este fue un año removedor para el histórico partido. En febrero, la victoria de la línea “ortodoxa” en la elección interna, y la asunción de Gonzalo Civila como secretario general, dio paso a un cambio de orientación y de perfil de la agrupación.

De cara a octubre, el Partido Socialista hizo una alianza con Casa Grande y otros grupos más pequeños, pero el sublema –que incluía acuerdos programáticos– tuvo un magro desempeño en las urnas.

Tras el cambio de dirección en febrero, el PS sufrió algunos desprendimientos. Uno de los más sonados fue el del director de OPP, Álvaro García, quien formó el sector Plataforma y que, junto al PAR de Cristina Lustemberg, obtuvo 35,8 mil votos.

Un senador y tres diputados

En 2014, el Partido Socialista obtuvo dos senadores (Mónica Xavier y Daisy Tourné, suplente de Daniel Martínez) y cuatro diputados (Gabriela Barreiro, Gonzalo Civila, Roberto Chiazzaro, Enzo Malán). Este domingo consiguió una banca en la Cámara Alta (Daniel Olesker) y tres en la Cámara Baja (Barreiro, Civila y Malán renuevan banca). Todos sus legisladores electos pertenecen a la línea ortodoxa. Si bien la departamental de Montevideo había definido por votación interna que el segundo lugar en Diputados lo ocuparía el “renovador” Fernando Isabella, la paridad impuesta por el Frente lo relegó al tercer lugar en la lista capitalina, que no le dio para acceder al Parlamento.